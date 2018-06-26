"Benim bildiğim Talat böyle şey yapmaz" diyen Fatma Girik için "Dur Fatma Abla, yargı bir karar versin" diye yazmıştı Fatih Altaylı kardeşim de.

Sosyal medya öyle bir yüklenmiş ki Fatih'e..

Bir de Pınar Avşar'dan uzun bir mektup almış. Pınar, Talat'ın eski eşi. 19 yaşındaki kızlarının da annesi.. Bulut'a yönelik yargısız infazların, ailesini nasıl kötü etkilediğini, hatta kızının eğitimini yarıda bırakmasına sebep olabileceğini anlatmış mektubunda..

Fatma Girik'e "Dur hele önce yargı bir karar versin" diyen Fatih, "Ben ne Bulut'u suçlayacak, ne de savunacak durumdayım" diyor, Pınar'a da ve ekliyor..

"Ama sana sormak isterim. Tacize uğrayan senin kızın olsaydı, ayni soğukkanlı tavrı gösterir miydin?."

Şimdi Fatih'in cümlesine bakın..

"Tacize uğrayan senin kızın olsaydı.."

"Tacize uğradığı iddia edilen" değil.. "Tacize uğrayan.."

Yani "Hele yargıyı bekle, Fatma Abla" diyen Fatih bile, aslında hükmü çoktan kesmiş!.