Evde maçı izleyenler arasında belki de tek "Alamancı" bendim Kroos golü atınca ayağa fırlayan.. Maç başlarken fena halde İsveçli olduğum halde.. Ama dakikalar ilerledikçe ve İsveç Hocasının nasıl "Antifutbolcu bir korkak" olduğunu gördükçe "Bunlardan üst turlarda bir halt olmaz. Guruptan çıkmaya layık değiller" dedim..

İbrahimoviç gibi bir adamı takıma niye almadığını da anladım, o geri zekalının.. Onun kafasındaki koşan, durmadan geriye koşan takımda, "Futbol oynayan"a ihtiyaç yok..

Koşucu görmek istediğim zaman Diamond Leauge'i izliyorum. Ben ekran başına "Futbol" için geçiyorum. Böylesi futbol katli için değil..

Almanya 10 kişi kalmış, herif 11 kişi ile kendi yarı sahasının da geride yarısına çekilmiş.. Yahu 10 kişilik rakip yüklensen, gelemez. Ama böyle gerzekçe çekilirsen, hepsi şut atan adamlar durmadan fırsat bulurlar. Ekmeğe önce yağ, sonra bal sürüp ikram etmektir, 10 kişilik rakibe İsveç'in yaptığı..

Alman da ikramı geri çevirmedi tabii.

Oh oldu!.