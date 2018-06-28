Şimdi bir düşünün.. 1/16 final maçında Fransa, ya Arjantin, ya İzlanda, ya Nijerya ile oynayacak.. Dünya Kupası'nın son kalan 15 maçından biri bu.. İçlerinde doğru dürüst ilgi çekeni olmayan puan hesaplı gurup maçlarından sonraki "Ya herro, ya merro" maçı üstelik.. Yani asıl reyting yapması, reklam alması, hediyelik eşya satması beklenen maç.

Yani asıl ticari maç!.

Özellikle 1986'dan başlayarak hem de nasıl bir ticari bir kuruluş olduğunu yakından gördüğüm, o yıldan bu yana adını skandallardan, ticari, parasal skandallardan kurtaramayan "Damgalı FIFA"nın yerinde olsanız, bu üç maçtan hangisini tercih ederdiniz?.

Bu üç maçtan en çok para kazandırır?. En çok ilgi çeker?. Maddi, manevi FIFA'ya en çok yarar?.

Cevap açık değil mi?.

Arjantin- Fransa, ötekilere fark atar..

FIFA da bu maçı seçti. Hakemi de öyle seçti. Eyyamcı Cüneyt..

Maçtaki tüm yorum haklarını Arjantin lehinde kullandı. VAR, açık seçik gösterdiği halde, Arjantin'in elenmesi demek olan Nijerya Penaltısı'nı vermedi.

Mascerano, son yedi dakikayı yüzü boydan boya kanlar içinde oynadı. Nijeryalılar gösterdiler de.. Kenara almadı, "Devam" dedi. O kafaya dikiş atılması, sarılması ve file geçirilmesi işlemleri Arjantin'i o hayati dakikalarda 10 kişi bırakmasın diye..

Turu Arjantin değil, Cüneyt forması giymiş FIFA geçti.

FIFA bu gayretleri karşılığında Cüneyt'e ne vaat etmiş olabilir sizce?.

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