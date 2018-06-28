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HINCAL ULUÇ
28 Haziran 2018, Perşembe HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Cüneyt finali de alır!.

Şimdi bir düşünün.. 1/16 final maçında , ya Arjantin, ya İzlanda, ya ile oynayacak.. 'nın son kalan 15 maçından biri bu.. İçlerinde doğru dürüst ilgi çekeni olmayan puan hesaplı gurup maçlarından sonraki "Ya herro, ya merro" maçı üstelik.. Yani asıl reyting yapması, reklam alması, hediyelik eşya satması beklenen maç.
Yani asıl ticari maç!.
Özellikle 1986'dan başlayarak hem de nasıl bir ticari bir kuruluş olduğunu yakından gördüğüm, o yıldan bu yana adını skandallardan, ticari, parasal skandallardan kurtaramayan "Damgalı FIFA"nın yerinde olsanız, bu üç maçtan hangisini tercih ederdiniz?.
Bu üç maçtan en çok para kazandırır?. En çok ilgi çeker?. Maddi, manevi 'ya en çok yarar?.
Cevap açık değil mi?.
Arjantin- Fransa, ötekilere fark atar..
FIFA da bu maçı seçti. Hakemi de öyle seçti. Eyyamcı Cüneyt..
Maçtaki tüm yorum haklarını Arjantin lehinde kullandı. VAR, açık seçik gösterdiği halde, Arjantin'in elenmesi demek olan Nijerya Penaltısı'nı vermedi.
Mascerano, son yedi dakikayı yüzü boydan boya kanlar içinde oynadı. Nijeryalılar gösterdiler de.. Kenara almadı, "Devam" dedi. O kafaya dikiş atılması, sarılması ve file geçirilmesi işlemleri Arjantin'i o hayati dakikalarda 10 kişi bırakmasın diye..
Turu Arjantin değil, Cüneyt forması giymiş FIFA geçti.
FIFA bu gayretleri karşılığında Cüneyt'e ne vaat etmiş olabilir sizce?.

***
Tesadüfe bakın.. Tam bu yazıyı bitirdim, çıkıyorum, Yasemin bir kitap getirdi önüme koydu. Yeni çıkmış..
"FIFA Skandalı" adı..
'ın ödüllü gazetecisi David Conn yazmış. 'de Üç kez Yılın Spor Muhabiri seçildi Conn. Öyle araştırmacı yani.. FIFA'daki dünyayı sarsan son skandalı anlatıyor.. Gündüz güneşlenip gece Dünya Kupası izliyorsanız, bu kitap mutlak yanınızda olmalı.. Okuyun ve FIFA'nın iç yüzünü anlayın..
www.matbuat.com.tr

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