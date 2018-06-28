Genç hanımlar!. Tatil artık iyice başladı. İkinci tur da yok.. Doğru denize.. Şimdi bu deniz kenarında ününüz ne kadar ufak olursa olsun, fotoğraflarınız çıksın, iş teklifleriniz artsın istiyorsanız..

"Çek- meeee!." yapacaksınız.. Ne demek bu?.

Anlatayım!.

Bikini ile uzanır, ya da denizden tekneye çıkarsanız, paparazzi sizinle ilgilenmez.. Gazetecilikte "Köpeğin insanı ısırması" gibidir böyle sıradan resimler. Haber olması için "İnsanın köpeği ısırması" lazım..

Yani aslında siz hiç çekilmesini istemiyorsunuz da, paparazzi sizi yakalamış olacak.. O zaman "Özel" olur o poz. O zaman haber olur, o fotoğraf.. Hele bir de paparazziye fırça atarsanız, "O pozu derhal sil" falan diye, kesin en az üç sütun kaparsınız...

"Çek- meee" nasıl olacak?. Denizden çıkarken biri size havlu koşturacak, ya da pareo ki, bikininiz örtülür gibi olsun..

Bu arada siz de Çek- meeeee!." diye bağıracaksınız. Sonra Allahın plajında yüzlerce kişi arasında güneşlenme ve yüzmenizi "Bu benim özel hayatım.. İzin aldınız mı" diye bir de sorgularsanız, haber olmanız kesindir.

Bir de özel haber var.. O da bir otel pencere ve balkonunda fena halde görünmek.. Tabii siz pencereye yaklaştığınız anda orada tesadüfen (!) olması gereken fotoğrafçıyı daha önceden ayarlamanız kaydıyla.. Böyle işler tesadüfe bırakılmaz.