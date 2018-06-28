Gazeteci- "Fabrikanız şehrin bayağı uzağında, buna rağmen çalışanlarınız nokta gibi işe geliyorlar her sabah.. Nasıl sağlıyorsunuz?.

Patron- Fabrikamın oto parkı 100 arabalık.. 99'u bedava.. Yüzüncüsü, 100 lira!.