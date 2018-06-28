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HINCAL ULUÇ
28 Haziran 2018, Perşembe HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Tebessüm

Gazeteci- "nız şehrin bayağı uzağında, buna rağmen çalışanlarınız nokta gibi işe geliyorlar her sabah.. Nasıl sağlıyorsunuz?.
Patron- Fabrikamın oto parkı 100 arabalık.. 99'u bedava.. Yüzüncüsü, 100 lira!.

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