Fransa- Arjantin maçının oynandığı gün Hürriyetspor'da manşet..

"Messi mi?. MBappe mi?."

Altındaki yazıyı üç kez okudum. Ne Messi lafı geçiyor, ne MBappe..

"Başlığı, editörün biri yazıyı okumadan kafadan atmış belli.. Koca Hürriyet'te de 'Bu ne başlık, bu ne yazı' diyen kimse çıkmamış" diyordum ki, pazar Hürriyet'ti okudum..

Deniz kenarı ve plajlar üzerine yapılmış "Dört" imzalı sayfada "Hasırın muhteşem dönüşü" diye bir başlık. Yazıyı gene üç defa okudum.. Hasır da yok, nereye döndüğü de..

Şapkalara mı?. Çantalara mı?. Kumsala serilen örtülere mi dönmüş acaba?.

Yoksa hazırlanan (!) sayfadan mı?.