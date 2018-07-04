Önce dostum Numan Pekdemir'e alkış.. Onun kurduğu, emekle, özenle yaşattığı Bodrum Oda Orkestrası 10 yaşında.. Ve de Onuncu Yılını bir konserle kutluyor.

Yarın akşam 21.00'de, Turgut Reis Marina'da ve herkese açık.. Ücretsiz.

Şef Nesrin Bayramoğulları.. Solist Çelist Eren Güllü..

Numan "Oda Orkestramız onuncu yılında demek, yerleşti demektir. Şimdi hedefimiz ikinci aşamasında.. Bodrum Senfoni'yi de kuracağız" diyor.. Kurar da..

Tam yazlık bir repertuar yapmışlar bu özel konser için..

Vivaldiler, Piazzola, Mozart ve Brahmslar!.