"Göbeklitepe Unesco'nun "Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alındı" haberi, ülkemiz için harikuladedir.. Müthiştir.. Türkiye'nin nasıl bir tarih ve kültür hazinesi olduğunu dünyaya, özellikle de Batı dünyasına hem de bu günlerde bir kez daha duyurması açısından fevkalade zamanındadır. Önemlidir, özeldir, güzeldir.

..Medyamız bir kere daha işin farkında değil.. Ne zaman oldu ki zaten..

Dünyanın bilinen en eski yapılarıydı, İngilizler'in 7 bin yıllık Stonage'leri.. Mısır'ın 5 bin yıllık piramitleri.. Urfa'daki Göbeklitepe ise 12 bin yıllıktır.. Yani 5 bin yıl daha eski.. Yani en eski insan yapısıdır!

Yani Cilalı Taş devrinde.. Yani insanların taşların ucunu sivrilterek ağaç dallarının ucuna bağlayarak yaptıkları ilkel mızrakların bile bir çağa adını verecek uygarlık işareti olduğu devirde bir mabet inşaat ne demek?..

O devirde yerleşme falan yok.. Tarım yok.. O sivriltilmiş mızraklarla avcılık ve dallardan koparılan meyvelerde yaşıyor, mağara insanları.. Daha sonra "Dünyanın ilk yerleşim yeri olarak arkeoloji kitaplarına geçecek Gaziantep'in yanı başındaki Urfa'da yapılmış bir tapınak Göbeklitepe..

Uygarlığın başladığı yer, ne antik Mısır, ne antik Yunan.. Anadolu yani.. İlk yerleşenler Anadolu'da.. İlk tarım yapanlar bizde.. Bugüne kalan ilk yapıtlar bizde.. Dünyanın bilinen en eski köprüsü de Anadolu'da bilir misiniz?.

Nerden bileceksiniz?.

Anadolu, hele de Antik Anadolu nasıl bir kültür turizmi merkezi farkında mıyız?.

Dünyanın ilk köprüsünden geçmek, dünyanın ilk tapınağını ziyaret etmek, oralarda resimler çektirip, hatıra eşyaları almak istemeyecek bir turist olabilir mi?.

Tabii duyurursanız!. Tabii organizasyonlar yaparsanız!.

Göbeklitepe'den başlayarak "İnanç Turları" düzenlesek mesela..

İlk tapınak.. Göbeklitepe.. Hemen orda Kutsal Balıklı Göl.. Dünyanın ilk kilisesi.. Antakya, St. Piyer.. Kapadokya.. Frigya, yer altı kiliseleri, kentleri, yolları.. Efes.. Meryem Ana'nın öldüğü yer. Hemen İzmir'in burnunun dibindeki tarihi Sinagog, Sardes.. Tüm Akdeniz ve Ege'yi saran eski Yunan ve Roma Tapınakları.. Yalnız İstanbul değil, Anadolu, Trakya baştan başa Sinan eserleri.. Camiler.. Su yolları.. Köprüler de ek.. Tarihin bilinen en eski köprüsüyle..

Dünyaca ünlü Mevlana'nın yaşadığı, öldüğü yer.. Ya Mozaikler.. Hele de dini mozaikler.. Dünya efsanesi Zeugma.. Dünya benzersizi Antakya Müzesi..

Türkiye'nin elinde bugüne dek kullanılmayan bir hazine var..

Ülkemi tanıtacak ve hazineye milyarla dolar sağlayacak bir hazine..

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