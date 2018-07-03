Savcı, polislerin odasına getirdikleri adama öfkeyle bağırdı..

"Son defa, seni bir daha bu odada görmek istemediğimi söylemiştim, değil mi?."

Adam başını büktü..

"İnanın, ben de memur beylere iki saat bunu anlatmaya çalıştım, Savcı Bey!.