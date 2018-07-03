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HINCAL ULUÇ
03 Temmuz 2018, Salı HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Vay benim “Tespih”im!.

"Mutluluk diye bir şey yoktur. Mutluluk sadece bir laftır. Mutluluk hissettiğin anlar 5 ya da 10 dakikadır. Kalıcı mutluluk yoktur."
Bu sözler psikiyatri uzmanı Prof. Dr. 'ye ait. Milliyet Pazar'daki söyleşide Buket Aydın'a söylemiş..
Okurlarıma ne hatırlattı Hocamın sözleri..
Bu sütunlarda 30 yıldır "Akıp giden bir mutluluk yoktur. Mutluluk bir tespihtir. Taneleri mutlu anlardan oluşan tespih.. Tespihiniz ne kadar uzunsa, o kadar mutlu yaşamışsınız demektir" yazıp duruyorum ya..
Moliere'in Mösyö Jourdain'i gibi, ben de yıllardır "Bilim" konuşuyormuşum da haberim yokmuş..
Öğrenmem, tespihime bir tane daha ekledi..

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