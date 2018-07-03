Pazar, içerde dışarda öyle bir spor günüydü ki, evden dışarı çıkamadım.. Sabahtan gece yarısına vaktim ekran başında geçti.. Dünya Kupası'nda iki çeyrek finalisti daha belirleyecek iki maç!. Voleybol Kadınlar Milletler Kupası Final maçı.. Üstelik "Bizim Kızlar" oynuyor, Amerika ile.. F1, Avusturya Grand Prix'i.. Gazi Koşusu.. Türk Derbisi.. FIBA Dünya Kupası ilk eleme turunda Türkiye son maçını İsveç'le oynuyor..

Bazılarının tümünü, bazılarını dönerek izledim. Yatağa girdiğimde saat bire geliyordu..

En güzeli Sultanlar'ın maçıydı. Brezilya gibi bir devi 3-0 yenerek finale gelen kızlarımız, iki defa öne geçtiler ama çok yaklaştıkları "Altın"ı alamadılar. Ama bu defa "İkincilik"i ben de kutluyorum.. Çünkü bu yenilenmiş bir takım. Böylesi deneyimi az gençlerde heyecan ve panik etkili olur.. 1957'de başladım Kız Maçlarını izleyip yazmaya.. O psikolojiyi iyi bilirim.

Gazi Koşusu beklediğim heyecanı vermedi. Ahmet Çelik aldı, gitti ve hem de nasıl fark attı.. Ülkemize "Ayrıl Ekrem" lafını hediye eden Ekrem Kurt'un hat trick rekorunu da, üst üste dört kez kazanarak kırdı. Şimdi sıra, Mümin Çılgın'a ait, 9 Atatürk Kupası Rekoru'nda.. Ne var ki Jokey Kulüp artık Gazi Günleri'ni şölene çeviremiyor.. Önce üç kuruş fazla kazanmak için İstanbul'a taşıdılar. Şimdi de böyle silikleştirip sıradanlaştırdılar. Gazi boş tribünler önünde koşuldu. Yazıklar olsun.

F1 de heyecan vermedi.. Mercedes'in iki pilotu, genel klasman birincisi Hamilton dahil yarışı bitiremeyince heyecan kaçtı.

Baskette tahmin edildiği gibi İsveç'i ezdik ve ikinci tura 4 galibiyet taşıdık.

Dünya Kupası mı?.

O sürpriz, bu sürpriz diyorlar.. Diyemiyorlar ki, "Bu Dünya Kupası'nda sürpriz yok.. Hepsi o kadar kötü ki, herkes, herkesi yenebilir, eleyebilir.."

Adam gibi takım yok.. Dahası "Yıldız" futbolcu da yok..

İşte Messi!. İşte Ronaldo!.. Başka.. Biri saysın bana "Bu maçı onun için seyrederim" desin bakalım, bir elin parmakları kadar seyre değer adam çıkar mı?.

Palavra Arjantin önünde çalmış Hırvat borusu meğer.. Tek yıldızı olmayan Danimarka'yı kalecileriyle geçebildiler iyi mi?.

Ya o herkesi 120 dakika uyutan, hor hor uyutan Rusya- İspanya maçı.. Maç mıydı sahiden..

Bu maçları gördükçe "Biz gitsek neler yapardık. Kahroluyoruz Hıncal Ağbi" diyen Arda ile Emre'ye nasıl katılıyorum..

Şampiyon bile olurduk inanın!. İlk turu da geçemeyebilirdik, o ayrı..

Yani öyle bir Dünya Kupası bu.. Bugüne dek gördüklerimizin en kötü en sönüğü.. Her takım koninin en alt katında eşit..