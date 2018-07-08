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HINCAL ULUÇ
08 Temmuz 2018, Pazar HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Pazar Neşesi

Arabası arıza yapan şehirli, kırsalda gördüğü çiftlik evine yardım istemeye gitmişti. Buyur ettiler.. Çaylar geldi..
Şehirlinin dikkatini az ilerde otlayan bir koyun çekti. Hayvanın arka ayaklarından biri tahtaydı.. Merakla sordu..
"Bu koyun niye tahta ayaklı?.
"Bu hayatta gördüğüm en cesur koyun" dedi, ..
"Tamam da niye tahta ayaklı" dedi Şehirli..
"Bir gece evimiz tutuşmuş. Bu koyun içeri girmiş. Hepimizi uyandırdı. O olmasa ölmüştük.."
"Çok güzel de, niçin tahta ayaklı" diye üçüncü kez yineledi sorusunu..
Çiftçi hayretle baktı Şehirliye..
"Bu kadar kahraman koyun bir defada yenir mi?."

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