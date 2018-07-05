Eskiler "Sinek ufaktır ama mide bulandırır" demişler.. O kadarla kalsa iyi.. Hele dünya kadar masraf, dünya kadar emekle kurduğunuz fevkalade lüks bir restoranda servis edilen bir çorbada çıkarsa..

Öyle işler vardır ki, isterseniz dünyanın en ileri teknolojisini kullanın, işi götüren servistir. Vezir de rezil de yapan servis!.

Türk Hava Yolları'nı daha 1960'lı yıllardan, Agasi Şen'den başlayarak nasıl desteklediğimi THY'ciler iyi bilir.. Sonra Tezcan Yaramancı/ Erman Yerdelen'le gelen büyük atılımı ve devamını.. Nihayet Temel Kotil'le zirveye, Avrupa'nın ve dünyanın zirvesine vuruşunu..

Bu ülkede, hep derim, üzerinde güneş batmayan iki kurum var. Biri Dışişleri Bakanlığı.. Öbürü THY!. Güneş bir yerde bu ikisi sayesinde bir bayrağımız üzerinde batarken, öbüründe Ay Yıldızı ışıldatır.

Bu yüzden hep sahiplenmeli, hep titizlenmeliyiz.

Geçen gece izlerken nasıl duygulandık. Kemal Kaptan 45 yıllık uçuş hayatını sona erdirirken, gene Kaptan Pilot olan oğlu ile uçmuş ve havada yaptığı anonsla THY'ye ve Yolcularına "Elveda" demişti.

..Ve dün okurken gene nasıl gururlandım..

Dünya Kupası'nda takımları elenen tam 243 bin taraftarı ülkelerine THY geri götürmüştü.

Hepsinin kendi hava yolu varken, ev sahibi Rusya'nın uçakları dünyanın her tarafına uçarken, çeyrek milyon THY'yi tercih etmişti.

Bu THY üzerine titizlenmeyeceğiz de ne yapacağız..

Şimdi sözü başa, ufak sineğe getiriyorum.

Milyarlık kurumu, vezir de rezil de eden "Servis" ekibine yani.

THY'nin mükemmel filosu ve mükemmel yönetimini uçaklarda "Servis" temsil ediyor.. Yani adları "Ev Sahibesi" anlamına gelen Hostesler. Çünkü yolcu müşteri değil, konuk Karşılar, u��urlar ve hizmet ederken "Güler Yüz" işin vazgeçilmezi..

60 yıldır uçtum. Tercihim hele son 40 yılda hep THY oldu.

"Benim uçağım" diye değil.. En İyi oldukları için.. Bir ikisi dışında hosteslerimiz de mükemmeldi.

Uçaklarda sohbet ettim onlarla..

Derneklerine gittim, sohbet ettim. Pırıl pırıl insanlardı, karşılaştıklarımın hemen hepsi.. Öyle oldukları için dünyaya sevdirmişlerdi THY'yi zaten.

Sözü burada kız kardeşim, kendisi de yıllarca gazetecilik yapmış, son yıllarda bu köşenin gönüllü Ankara notları yazarı olmuş, Serpil Gogen'e..

Yazdıklarına altında "Serpil Gogen" imzası olmasa inanmazdım.

Okuyacaksınız. THY Yönetimi de okusun lütfen..

Sanırım verecek bir yanıtları olacaktır. Onu da yayınlarım. Sonra gene konuşuruz. Konuşmalıyız. Çünkü..

Üzerinde güneş batmayan bu mükemmel kurum, bu THY, bizim!.

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