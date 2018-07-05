Neymar'dan söz ediyorum..

Seyretmekten artık nefret ettiğim Neymar'dan..

Zaten on paralık Dünya Kupasının geride kalan birkaç yıldızından biri.. Top oynayan takım zaten yok.. Bir iki bireysel hareket yapıp saatlerce ekran başında uyuklamamıza ışık tutacak güya..

Ama yaptıkları pislik..

İğrençlik.. Utanç.. Maçları başından sonuna hakemi aldatmak ve rakibine sarı, kırmızı kart göstertmek için oynuyor.

Meslektaşının ekmeğiyle yani, rezil herif!.

Ayağına dokunuyorlar.

Yüzünü tutuyor. Yanından biri geçiyor, kendini yere öyle korkunç çığlıkla yere atıyor, yerde beş kere öyle dönüyor ki, ambulans çağırırsınız..

Sonra ayni hızla ayağa kalkıp, o frikiği atıyor, utanmaz!.

Brezilya elenirse, Neymar defoldu diye bayram yapacağım!.

Ya da bir yürekli hakem, ona "Hakem aldatmak" suçundan Kırmızı'yı çekerse!.