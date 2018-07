Mali, anladınız tabii.. M. Ali Erbil.. "Kişiliğimi en iyi tanımlayan hayvan at" demiş. (Dilara Doğan'ın söyleşisi.

Posta Cumartesi).

Demiş ama Dilara fırsatı kaçırmış. Çünkü söyleşiye dersini iyi çalışmadan gitmiş.

Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Sadettin Erbil'in oğlu M.Ali 1974'te Konservatuar'dan mezun olur olmaz girdiği Devlet Tiyatrosu'nda hemen baş role çıkarmıştı, Cüneyt Gökçer onu..

Oyun, dünyaca ünlü Equus..

Yani "At!." Bizde Küheylan adı ile oynadı.

M. Ali "Equus"ta, 17 yaşında bir delikanlıyı olağanüstü yaşarken, üç kez izledim.

Genç adam, ahırdaki kıymetli bir atın gözlerini kör ediyordu..

Peki ama niçin?.

O at neler görmüştü de, delikanlı o gözleri oymuştu?.

Ben olsam Dilara'nın yerinde, kafamdaki söyleşiyi bir kenara atar, "At"ı konuşurdum. Haftanın değil, yılın söyleşisi olurdu o zaman!.