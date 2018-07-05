Gazeteciliğe "Spor" yazarak başlayan Yüksel Aytuğ kardeşim, dün Yakından Kumanda Köşesi'nde muhteşem bir spor yazısı yazmış..

Ben spor müdürü, yazarı, kalemi olsam, utanarak okurdum.

O yıllarda nasıl Okçuluk, Kürek, Yüzme, Basketbol İkinci Ligi maçlarını yazdığını anlatıyor ve "Bir de bugüne bakın" diyor.. Akdeniz Oyunları altın madalyalarına, Kadın Voleybol Takımımız Milletler Kupası finaline, Ramil Guliev'in Mennea'ya ait 35 yıllık rekoru kırmasına ancak tek sütun ayıran "Sözde" Spor Sayfalarına tokat gibi çarpıyor..

Eline sağlık Yüksel de, fazlan yok, eksiğin var.

Kurbanı oldukları futbolu adam gibi yazıyorlar mı?.

Mesela Dünya Kupası'nı?.

Kaç kişi gönderdiler acaba oraya.. Dünya Kupası başından beri, doğru dürüst kaç yazı, yorum, haber, röportaj okudun?.

Sayfalar dolusu hem de nasıl masa başı atmasyon transfer haberleri..

Üç Büyüklere 300 kişi doldurdular bir aydır. Hem de Transfer yasakları olan ve paraları olmayan Üç Büyüklere..

Salladıklarının biri kazara tutarsa da sıkılmadan "Spor bizden okunur" diye kupür basıyorlar..

Ya öteki 299 "Sallama"yı nerden okuduk?.