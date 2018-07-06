Dünya Kupaları'nı 1954'ten itibaren gazeteler, 1974'ten beri, televizyonda, 1982- 98 arası 5 tanesini yerinden çıplak gözle izlemiş biri olarak söylüyorum.. 2018, Dünya Kupası tarihinin gelmiş geçmiş en rezil, en kalitesiz turnuvası..

Bugüne dek çuvallar dolusu keçiboynuzu yedik, bir damla bal için.. Ayrıca bu benzetme de çok sevdiğim keçiboynuzuna hakaret..

Ne izlemeye doyamadığımız bir süper takım, ne "Bu maç sadece onun için izlenir" diyebileceğim "Yıldız" futbolcular var.. Adı "Yıldız" olanlar bile silindiler.. İşte Messi!.. İşte Ronaldo!. Geçen Kupanın yıldızıydı James Rodriguez. Ne yaptı 2018'de..

Türkiye Futbol Federasyonu harika bir karar açıkladı dün.. Bu sezonun adı "Lefter Küçükandonyadis" oldu. Öneriyi ilk yapanın Mustafa Cengiz Başkan olması, bir Galatasaraylı olarak beni çok gururlandırmıştı.

Lefter, işte seyretmek için maça gidilecek adamdı.. Ayrıca da "Adam"dı.. 17 yaşında gazeteciydim..

Çocuk.. O İtalya'da, Fransa'da oynamış bir dünya yıldızı..

Ankara'ya geldiklerinde, Fener kampını ben izlerdim, haber ve röportajlar için. O muhteşem adam nasıl yakınlık gösterir, beni yanına oturtur, nasıl uzun uzun sohbet ederdi, etrafta bir yığın burnundan kıl aldırmayan varken.. Bir o, bir Şeref Has!.. Nasıl sıcak bir sevgi oluşmuştu aramızda..

Yıllar yıllar sonra, ölümünden bir sene evvel, Ada'ya gittim, bir arkadaşa..

Vapurdan indim, yukarı koşuyorum..

Arkamdan bir ses..

"Vre Hincal!." Döndüm Lefter, kahvenin köşesinde ağacın altında oturduğu sandalyeden kalkmış, kollarını açmış bana işaret ediyor.. Koştum.. Nasıl sarmaş dolaş olduk.. Oturdum tabii, bir saat.. Kahveler, çaylar, anılar..

O Lefter'in işte, yarısı var mı, 2018 Dünya Kupası'nda..

O baş döndüren çalımları, o harika şutları atan.. Yerine göre sert, yerine göre bel kıran falsolu.. Ya o "Al da at" pasları veren "Yarım Lefter" var mı?...

Vallahi Yarım Lefter'e razıyım..

Benim yaşımda olunca, anılar dağlar gibi oluyor.. Ve de bu yaşta insan anlatmaya bir başka bayılıp, nokta koyamıyor.

Ne diyecektim, nerelere geldim..

60 yıllık gazeteci, 1954'ten bu yana Dünya Kupası izleyicisi Hıncal Uluç'a göre, 2018'in gerçek finali bugün 17.00'de oynanıyor..

Onu diyecektim işte..

Uruguay- Fransa..

Bugüne dek göreceli olarak en iyi takım futbolunu onlar oynadılar.. Seyir zevkini onlar verdiler. Hem takım, hem bireysel olarak, bu ikisinin maçlarında "Futbol" vardı.

..ve bu ikisinden birinin bugün gidecek olması yazık..

Bu maçı kaçırmama çaresi arayın.. Çünkü hem iş günü.. Hem de erken saatte.. O da ayrı "Yazık!."

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Bu arada.. Fransızların genç yıldızı MBappe'nin sürati hakkında.. Arjantin'le oynadıkları maçtaki penaltı pozisyonunda yakaladığı satte 37.58 kilometrelik hızla Usain Bolt'u bile geçmiş.Burada hata, Bolt'un dünya rekoru kırdığı yarıştaki ortalama hızı ile, MBappe'nin o 70 metrelik deparında bir ara ulaştığı hızın karşılaştırılması.Yani elma ile armut meselesi.Bolt'un dünya rekoru kırdığı yarışta bir ara ulaştığı hız, saatte 44.7 kilometre..