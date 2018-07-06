"TRT Müzik"in adının "Zerrin Özer Kanalı" olarak değiştirilmesini teklif ediyorum..

Yani bu kadar kör parmağım gözüne de olmaz artık..

Ayni gün, arka arkaya iki ayrı programda, Zerrin Özer'in bin yıllık Gönül Şarkısı'nın iki ayrı klibini izledim..

Bekledim ki, bizim Nayman'ın arkada dans ettiği bin defa gösterdikleri üçüncü versiyon da yayınlasın..

TRT Müzik, kaç ama kaç çeşit program yaparsa yapsın, Güldür Güldür, Siyah Beyaz, Hey Gidi Günler Hey dahil ne varsa, hepsinin yapımcısı önce bir Zerrin seçiyor, sanki emir almış gibi..

Ayıptır, Beyler!.