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HINCAL ULUÇ
06 Temmuz 2018, Cuma HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Bir teklif!.

"TRT Müzik"in adının "Zerrin Özer Kanalı" olarak değiştirilmesini teklif ediyorum..
Yani bu kadar kör parmağım gözüne de olmaz artık..
Ayni gün, arka arkaya iki ayrı programda, 'in bin yıllık Gönül Şarkısı'nın iki ayrı klibini izledim..
Bekledim ki, bizim Nayman'ın arkada dans ettiği bin defa gösterdikleri üçüncü versiyon da yayınlasın..
Müzik, kaç ama kaç çeşit program yaparsa yapsın, , Siyah Beyaz, Hey Gidi Günler Hey dahil ne varsa, hepsinin yapımcısı önce bir Zerrin seçiyor, sanki emir almış gibi..
Ayıptır, Beyler!.

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