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HINCAL ULUÇ
06 Temmuz 2018, Cuma HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Sahipsiz mi kaldık?.

Bir yanda .. Bir yanda referandum sonrası seçimler bir araya gelince, cep telefonlarımız hortlaklarla doldu yeniden..
Bu ülkede kumar yasak.. Bu ülkede önceden izin almadan birisinin cebine reklam göndermek de yasak..
Ama şimdi Başbakan Kabinesi gidiyor, Cumhurbaşkanı Kabinesi geliyor ya.. Meydan boş sanki..
Yasak kumarın, yasak reklamları Allahın günü ceplere dolmaya başladı yeniden. DigiTurk'un engel koyduğu benim cebim dahil...
Gene Kıbrıs kaynaklı kumarhaneler ve bahis şirketleri.. Betsat.. Sekabet..
Superbetin.. Retrobet..
Nedir bunlar yahu!.
"Hani Devlet'te devamlılık" kuralı..
DigiTurk dağıtıyor yasak kere yasak reklamları?. Niye dağıtıyor?. Para kazanıyor da ondan. Milyonla insana milyonla sms.. Kapılıp da kumara dalanların cevap smslerini de ekle..
Hesaplayın kaç milyon, belki de milyar onlar kazanıyor..
İçişleri Bakanım, nerdesin?.

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