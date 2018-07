Dünya Kupası maçları gece gündüz oynanıyor diye, sinemacılar da film ziyan etmiyorlar herhalde..

Ortada doğru dürüst pek film yok..

İki ara, bir derede "Scario: Say of The Soldado" diye bir filme gittim.

Türkçe isim koyma zahmetine bile katlanmamışlar.. Scario, Tetikçi demek. Soldado da Asker..

Tetikçi: Askerin Günü oluyor yani.

Amerika- Meksika sınırında her gün yaşanan gerçek olaylardan yola çıkan ve dizi haline gelen Scario filmlerinin ikincisi.. Üçüncü de yolda.. İlki çok iyiydi. İkinciyi o yüzden kaçırmak istemedim.

Bir yanda acımasız narkotik kartelleri.

Öte yanda daha da acımasız, kendi adamlarını, hatta çocuklarını bile öldürmekten çekinmeyen CIA..

Bunların hepsinin gerçek olduğunu bilerek seyretmek de bir başka etkiliyor insanı..

Hele de, iki filmde de Scario'yu oynayan harikulade Benicio Del Toro'yu izlemenin keyfi..

Bir, "İki ara, bir dere de siz bulun" derim..