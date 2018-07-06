Bugün bir maç daha var.. Brezilya- Belçika..

1982 ve 86'nın tarihe geçen, efsane olan "Jogo Bonito"sunu oynayan, seyrine doyulmaz Brezilyası.. Tele Santana'nın Hücum Futbolu'nun en güzelini sergilettiği muhteşem kadro..

Dr. Sokrates.. Zico.. Eder.. Falcao..

Toninho..

Futbol tarihine "Dünyanın en güzelini oynayıp, Dünya Kupası kazanamayan takım" diye geçti, Jogo Bonito'yu, yani Portekizce "Güzel Futbol"u milyarlara armağan eden, seyrettiren Tele Santana'nın muhteşem takımı..

1982'de gurup maçları iki turda oynandı. İkinci turda "Ölüm Gurubu" vardı. Brezilya, Arjantin ve İtalya!.

İtalya, Maradonalı Arjantin'i 2-1 yendi. Sonra Maradona'nın kırmızı kart gördüğü maçta Brezilya 3-1 galip geldi. Guruptan çıkacak takımı şimdi Brezilya- İtalya maçı belli edecekti.

Brezilya 1 gol farkı ile öndeydi. Yani onlara beraberlik yetiyordu..

Ama Jogo Bonito beraberliğe oynar mı?.

O müthiş hücum futboluyla başladı Brezilya.. Ve Rossi arada 1-0 öne geçirdi takımını.. Brezilya beraberliği sağladı gene liderliğe yükseldi.. Jogo Bonito devam.. Rossi bir tane daha attı, arada.. Sonra Brezilya.. Gene beraberlik. Gene Brezilya lider.. Ama gene Jogo Bonito ve gene Rossi..

Brezilya, o muhteşem Brezilya dünyanın göz yaşları içinde elendi.

Maçtan sonra basın toplantısı yaptı Tele Santana..

Doğan Ağbi (Koloğlu) Atilla (Gökçe) ve ben Barnebau Stadı yanındaki basın merkezinde dev ekran başındayız.. Bir gazeteci sordu, Tele Santana'ya, yüzlerce meslektaşına tercüman olarak..

"Sahaya çıkarken, 0-0'da liderdiniz.

Maç içinde iki defa daha, 1-1 ve 2-2'de liderliği yakaladınız. Takımınıza niçin o skoru koruyacak futbolu oynatmadınız?." "Böyle muhteşem bir kadroya 'Geriye çekilin, savunma futbolu oynayın, oyunu öldürün' demeye kıyabilir misiniz?. Ben yapamam..

Kimse yapamaz" dedi, daha sonra defalarca Brezilya'nın "En Sevilen Teknik Direktörü" seçilen Tele Santana..

Şimdi o Jogo Buanito'yu hatırlıyorum, bir de, Kralların Soytarısı mı, Soytarıların Kralı mı olduğunu anlayamadığım Neymar'ın ve Arkadaşlarının oynadığı Jogo İğrenç'i.. İğrencin Portekizcesi ne acaba?.

Belçika da, 1986'nın müthiş takımıydı. "Kızıl Şeytanlar" diyorduk ona Meksika'da..

Onlar da fevkalade değiller bu yıl..

Ama mevcudun önünde gelenler arasındalar.

Belçika kazansın, Neymar sahtekârı ve arkadaşları Brezilya adına sürdükleri lekeyle defolup gitsinler istiyorum!.