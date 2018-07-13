"Alaçatı Erdek mi olacak" diye endişe edenler var. Etmesinler. Bu ikisi arasında zerre benzerlik yok çünkü.. Türkiye ve Dünya, Ege ve Akdeniz'i keşfetmeden, İstanbullu, İstanbul plajlarından başkasına gitmezken, özellikle biz Ankaralılar Erdek'e gider ordaki mahruti çadırlardan kurulu, ya da saz barakalardan ibaret kamplarda kalırdık. Ben 1960- 69 arası tüm tatillerimi Erdek'te yaptım. Sonra Bodrum keşfedildi. Ardından Özal Devrimiyle Akdeniz ve Ege, Türk Rivierası oldu. Erdek öldü.

Neden öldü?.

Denizi Marmara tuzlu Akdeniz'e göre çok daha muhteşem olduğu, havası asla bunaltmadığı halde, Erdek niye çöktü?.

Çünkü Akdeniz'de sezon, hatta 10 ay sürerken, Erdek nerden baksan iki ayda tükeniyordu. Bilemedin, yarısı yağmurlu 3 ay..

Sezon kısacık olunca, kimse Erdek'e milyonluk, milyarlık yatırımlar yapamadı..

Mahruti çadır kampları da, 5 yıldızlı de luxe tesislerle rekabet edemedi tabii.

Alaçatı uzak sessiz plajları, dünyanın en güzel sörf koyları ve eğlencenin dibine vuran merkeziyle tam bir dünya cazibesi.. Hele de dalından koparılmış meyve ve sebzelerle taşan mutfaklarıyla.. Mevsimi de hatta 10 ay!.

Ülkemizi ille de kötülemekten vaz geçin dostlarım.. Bir dünya cenneti Türkiyemize nankörlük etmeyin!.

Eleştir. Tamam.. Ama "İlle de batsın" acımasızlığı ne?. Sanki 10 tane daha Türkiyemiz varmış gibi!.