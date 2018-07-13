Saçmalayan sevgili dostum, kardeşim Ertuğrul Özkök!.

Hayır, "Ağır" değil!.

Son zamanlarda gençleri toplayan garip festivalleri izleyip yazma dışında pek az şey kaleme alır olan Özkök, Londra Hyde Park'taki festival için gittiği İngiltere'de bir iki gazete de okumuş.

Bir yanda Londra'da LGBT gurubu içinde konser izlemenin ne iyi olduğunu yazıyor. Öte yanda, İngiltere'nin nasıl faşistleştiğini.

Bu yan yana iki cümlenin çelişkisi bile, saçmalamak değil mi, Ertuğrul..

Yazdıklarına bakarsanız, Dünya Kupası diye seyrettiğimiz şey, 1936 Berlin Oyunlarıymış..

Yani Rusya, Faşist Almanya, Putin de Hitler..

Dahası.. Demokrasi beşiği İngiltere de faşist.. Niye?. İngiliz medyası ve İngilizler, bayram yapıyorlarmış, İngiltere şampiyonluğa gidiyor diye ondan.. İngiliz Medyası "Milli Takımımızı sevmeyi yeniden öğrendik" demiş de ondan.. Oysa Ertuğrul adı "Milli" olan her şeyden nefret edermiş.. Milli maçların artık ölmekte olduğunu düşünür sevinirmiş.. Bir "Milli Takımlar Turnuvası" nasıl Türkiye'de bile reyting rekorları kırarmış?. Biz de faşistleşiyormuş muyuz yani?.

Valla açın 10 Temmuz Salı günkü köşesini.. Okuyun..

Eğer Ertuğrul saçmalamıyorsa, ben saçmalıyorum demektir.