Bu yaşımda iyi ki, Kuantum Fiziği'ne merak sarmışım.. İyi ki, bizim lise çağlarımızda öğretilmeyen, okuduğumuz Newton Fiziğini allak bullak eden Kuantum Fiziğini bana anlatsın diye, Boğaziçi'nde profesör Alpar Hocama gitmişim.

İyi ki daha da meraklanıp, elime geçen her Kuantum Fiziği kitabını okumaya başlamışım. İyi ki, Sevgili Babam Fuat Uluç, yaz tatilinde beni köye yollarken, koltuğumun altına, hayatta okuduğum ilk bilimsel kitabı sıkıştırmış..

Mikro Megas'tı adı.. Georgi Gamov yazmış.. Evrenin devliğinden, atomun içindeki evrenin minicikliğine.. Kuantum'a o zaman başlamışım meğer..

Ant Man and the Wasp (Ona da Türkçe isim vermemişler/ 'Karınca Adam ve Arı' demek) tam da işte bu Mikro Evren, yani kuantum fiziği üzerine kurulu bir film.. Aman korkmayın sakın. Ben 9 yaşında Mikro Megas'ı nasıl anladıysam, bu filmi de herkes kolayca izleyecektir. Öyle derin bilim yok..

Ama fevkalade meraklı. Fevkalade keyifle izlenen bir film yapmış, Marvel Stüdyoları, kendi çizgi romanlarından hareket ederek.

Benim için filmin en büyük sürprizi, üç büyük usta Michael Douglas, Michelle Pfeiffer ve Laurence Fisburne'a rastlamak oldu.

Hele Michael Douglas harika oynuyor..

"Kaçırmayın" derim!.