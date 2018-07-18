Yarım asırdan fazla önce birlikte spor yazarlığı yapmıştık, Safter Yılmaz kardeşimle.. Ben Ankara'da, o İstanbul'da.. Sonra Safter gitti, Los Angeles'e yerleşti biliyorsunuz.. Köşeme notlar yazıyor.. Biri daha geldi dün.. İlk mesleğinden, aşkından kopamamış..

İyi ki de kopmamış.. Dünya Kupası'nın ardından okuduğum en hoş şey yazdıkları.. İşte aşağıda.. Fikrime katılacaksınız, eminim.

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