"Hayat hiç bu kadar anlamlı, hiç bu kadar sürprizlerle ve sorularla dolu olmamıştı sizin için.

Kısacık gibi görünen, eşsiz ve unutulmaz bu sürecin her ne kadar acemisi gibi hissetseniz de aslında bir kız çocuğu olarak dünyaya geldiğinizden beri bedeniniz anne olmaya hazırladı kendini.."

diyor, Dr. Banu Çiftçi..

Neye hazırladı.. "Doğum"a..

Peki kim o, Dr. Banu?.

Bir defa benim can arkadaşım.. Ama benim en güvenilmez arkadaşım.. Çünkü doktor.. Hem de Kadın ve Doğum Doktoru.. Doğumun zamanı yok.. 24 saatin her dakikasında olabilir.. Mesela, tam biz birlikte konsere giderken telefonu çalar.. Ve Doktorum bir insanı dünyaya getirmek için koşar gider..

Size onun nasıl önemli bir doktor olduğunu anlatayım önce..

Eğitime bakın..

Tıp Fakültesi Hacettepe.. Sonra yurt dışı.. New York Cornell Üniversitesi Weill Tıp Koleji Tüp Bebek ve Medikal Etik Departmanı.. Mount Sinai Tıp Okulu, New York.. Kadın Hastalıkları ve Doğum, Maternal- Fetal Tıp Departmanı..Londra King's College Hospital.. Haris Birthright Research Center for Fetal Medicine..Geçen yıl tekrar New York, Cornell Weill Tıp Koleji, Tüp Bebek Merkezi..

"Yeryüzü Doktorları" ve "Tüm Afrika'nın Dostları Derneği" ile 2012'de, Somali Mogadişu'da, 2015'te Kongo'da, 2016'da Uganda'da, 2018'de de Etiyopya'da olmak üzere, Afrika'da, gönüllü doktor olarak çok sayıda hasta muayene etti ve ameliyatlar yaptı. Yerel ebeler yetiştirdi. Bu yolla genç doktorlara da ilham olmaya devam ediyor.

Çok sayıda uluslararası ve ulusal dergilerde yayımlanmış bilimsel çalışmaları ve kitap çevirileri var.

Fulya'daki ofisin olduğu binanın terasında Afrika çalışmaları üzerine bir görüntülü konferans vermişti. Gittim, bayıldım.

Bahçeşehir Üniversitesi'ndeki "Kadın" başlıklı konuşmasını sadece kadınlar değil, tüm erkekler, tüm insanlar izlemeli.. İzleyebilirsiniz çünkü. YouTube'a girin. "Kadın/ Banu Çiftçi" diye arayın.. 23 dakika..

Bakın ne müthiş.

Tüm bunları niye yazdım..

Bitmez tükenmez bir enerjisi var bu kadının. Afrikalara dek yetişiyor ama bir yandan da yazıyor.

"Hamilelik & Doğum" adlı son kitabını karıştırmak için eve götürdüğümde bir kız arkadaşım gördü. Şöyle bir karıştırdı, kaptı gitti. Piyasadan aldım bir tane daha..

Ben karıştırdım bu defa.. Nasıl güzel yazılmış.. Yazılanlar nasıl meraklı, nasıl ilginç yazılmış?.

Hamileliğin ilk gününden, doğumun son anına dek, aklınıza gelecek, gelebilecek her soru ve sorun var. Doğumu yapanın, eşinin, anne ve babasının soruları dahil..

Bir bilimsel anlatım bu kadar mı çekici olabilir Doktor?.

Hamilelik, doğum ve sonrasında en sağlıklı nasıl kalınır?. O tamam..

Ama Doktor bir şeyi daha anlatıyor..

"Nasıl güzel kalınır?."

Her kadının, hatta eşlerinin de evinde olmalı bu kitap!.