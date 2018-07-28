Boksör eşek sudan gelinceye kadar dayak yiyordu..

Dördüncü defa yere düşünce, köşeden antrenörü bağırdı..

"Sekize kadar kalkma!. Sekize kadar kalkma.." Boksör inler gibi baktı hocasına..

"Tamam!. Şimdi saat kaç?."