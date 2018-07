Bu köşenin ama biraz tembel pop müzik yazarı Can Sayın kardeşim nihayet kıpırdadı ve sürpriz bir yazı yolladı..

Nesi mi sürpriz?.

Okuyunca anlayacaksınız!.

***

'One' isimli ilk albümünü yayınlayan Mahmut Orhan sanki Türkiye'nin Kültür ve Turizm elçisi!..Niye mi?Çünkü yaptığı kliplerle Türkiye'nin güzelliklerini tüm dünyaya tanıtıyor:2016'da harika sesli Sena Sener'in seslendirdiği dünyada 300 milyonun izlediği 'Feel' klibinde İstanbul'u, 2017'de Romen Eneli'nin söylediği 'Save me' klibinde Kapadokya'yı, bu yıl da şu anda birçok Avrupa listesinin zirvesinde olan '6 days'in klibinde Mardin'í tanıttı.Daha ne olsun!.Peki dünyanın tanıdığı bu genç yetenek, bizim ülkemizde ne kadar biliniyor? (Hıncal'ın cevabı.. Ben ilk defa duydum!) 1993 Bursa doğumlu..16 yaşında Bursa'da bir seslendirme stüdyosunda müzikle tanışmış.Kabloları toplayarak, kolonları taşıyarak usta çırak ilişkisiyle yetişip Dj'lik hayatına başlamış. 19 yaşında İstanbul'a geliyor ve daha o yaşında "Ceiron" şarkısı dünyaca ünlü Buddha Bar serisinde yayınlanıyor.Son bir yılda Dubai'den Yunanistan'a, Hollanda'ya, Almanya'ya, Romanya'ya pek çok ülkede konserler veriyor.Albümünün kapak içine yazdığı 'Hayal kurun, hayallerinizin peşinden koşun, vazgeçmeyin' cümlesinde gizli bu dünya çapındaki başarının sırrı.Mahmut Orhan yaptığı düzenleme ve remikslerde ülkemiz enstrümanları ve ezgileriyle batı soundunu çok iyi harmanlıyor. Bence asıl önemlisi o şarkının ruhuna girip ona uygun seçtiği sazlarla kendi yorumunu katıyor.Albüm, hayranlarının hasretle beklediği Tarkan'ın 'Her şey Fani'sinin olağanüstü versiyonu ile başlıyor. Diğer başarılı şarkısı Ferhat Göçer 'in 'Düştüm ben yollara'sı.Mahmut'un düzenlemesiyle boyut atlamış. Bir Mahmut- Tarkan veya Mahmut-Ferhat klibi çok hoş olurdu bence.Öne çıkan diğer iki şarkı Buray'dan 'Mecnun' ve Yalın'dan 'Ki sen'.Albümde Ajda Pekkan Kenan Doğulu , Teoman ve Manga şarkılarının da yeni düzenlemeleri ile yakında İstanbul'da konser verecek ünlü Mark Eliyahu'nun harika 'Journey'si ile Sofi Tukker'ın 'Drinkee'sinın remiksleri de var..Dünya çapında bir Türk Dj'in bu ilk albümü mutlaka müzik arşivlerinde olmalı.Bu arada.. Not alın..Mahmut Orhan, dünyaca ünlü Amerikalı gurup Chainsmokers (Selfie şarkısından hatırlarsınız) ve ünlü Belçikalı DJ Lost Frequencies ('Are you with me' desem yeterli sanırım) ile beraberSony'ye bu müthiş albüm için teşekkürler. cansayintr@yahoo.com