Deepak Chopra'dan bu köşede söz etmiştik.. Ünlü Hint asıllı Amerikan tıp adamı.. Alternatif tıp uzmanı. Kitapları olay yaratıyor.

Yeni kitabı The Healing Self/ Kendini İyileştirmek" de öyle.. Kitap hızla konuşulur olunca, Jimmy Fallon da, bu ünlü Hint Felsefesi uzmanını gene davet etti.

Jimmy Fallon herkesle, her devletle dalaşan, önüne geleni tehdit eden Başkan Trump'ı sorarak başladı, konuşmaya.. O bölüm çok ilginç. Sunuyorum..

***

Jimmy- Programa hoş geldin.Daha önce konuştuk ama büyük hayranın olduğumu biliyorsun.Sanıyorum seninle tanışmam "Spiritual Laws of Success (Başarının Ruhsal Yasaları) kitabınla olmuştu.Deepak- Doğru.J- Keşke başkan Trump da 25 yıl evvel okusaydı.D - Zamanı var, zamanı var.J- Şu sıralar içerde, dışarda çok çatışma var. İnsanlarımız gergin, stresli. Ne yapabiliriz? Şu an ne yapmalıyız?D- Çok fazla kutuplaşma, çok fazla çatışma, çelişki, belirsizlik ve kafa karışıklığı olduğu zaman toplum bir değişimden geçiyordur.Suyun kaynayıp buharlaşması gibi. Türbülans var ama türbülans bittiğinde çok büyük bir rahatlama ortaya çıkar. O yüzden buna bir fırsat olarak bakmalıyız.." J- Vay canına. Gönüllü olarak yaptığın ne gibi egzersizler var?Mesela Deepak sabah kalkıyor ve ne oluyor?D- Biraz zaman ayırıp düşünüyorum.Biraz meditasyon yapıyorum.Yoga yapıyorum, nefes egzersizleri yapıyorum. Sonra biraz yazıyorum. Günün geri kalanında kendimi akışa bırakıyorum.J- İşte budur. Kendini akışa bırakmak..D- Evet, içindeki çocuğu iyileştirebileceğini düşünüyordum.Meditasyon çok yararlı olabilir. Başkan sürekli onay peşinde. O yüzden bence yaralarının ötesine geçmeliyiz. Ve onu neyin rahatsız ettiğini görmeliyiz.Muhtemelen asla yeterince "İyi" olmamış. Çocukken yani. O yüzden şimdi sürekli en iyisi olmaya çalışıyor "Ben en iyisiyim" diyor."Benimle aynı fikirde değilseniz o zaman yalan haber yapıyorsunuz" diyor..J- Yani Donald Trump'la bir araya gelsen onu çözebilir misin yani?İhtiyacı olan bu. Adam sürekli sevgi peşinde. Ülke insanları bir araya gelse ve "Donald seni seviyoruz" dese, o zaman sakinleşir.Şu an çok öfkeli. Artık biliyoruz ki kronik enflamasyon (İltihap) var. Bu yeni kitabın mesajı bu. İltihap, zararlı mikroplara karşı vücudun doğal savunması ama uzaması tehlikeli. Kronik enflamasyon her şey için risk faktörü Alzheimer hastalığından tutun da dolaşım, kalp ve bağışıklık hastalıklarına kadar. Başkan öfkeli.İyileşmeye ihtiyacı var. Sevgiye, şefkate empatiye ihtiyacı var. Neşeye ihtiyacı var..J- Çok ilginç.