Galatasaray Adası, hem de nasıl bir işgalcinin elinden alınalı aylar oldu. Boğaziçi İmar kaçak eklemeleri yıktırınca, geriye Boğaz'ın en güzel yerinde ve ortasında bir leş kaldı.

Galatasaray Camiası'nın beklediği, kalan alanın hemen düzeltilmesi ve sahibi Galatasaray Yönetimi tarafından yaz sezonu boyunca üyelere açılmasıydı.

Ne var ki, Mustafa Cengiz Yönetimi kılını kıpırdatmadı. Hiçbir şey yapmadı..

O leş orada öyle duruyor..

Dursa iyi.. İşini çok iyi bilen ve Ada'yı ve Galatasaray'ı yıllardır sömüren o işgalci şimdi arkasına iki yüksek tirajlı gazeteyi almış, geri dönme ve Suada'yı yeniden yaratma peşinde..

Ve de size söyleyeyim..

Başaracak!.

Ada elden gitmek üzere Galatasaraylılar..

Ada elden gidiyor ve Başkan Mustafa Cengiz'in kılı kıpırdamıyor.

Mustafa benim 40 yıllık arkadaşım. Dostum. Kulübün başına heyula gibi çöken Dursun'u devirmekle harika bir iş de yaptı. Ama sonra öyle görüntü verdi ki "Ben Dursun'u Galatasaray değil, kendim için devirdim" diyor adeta..

En yakın arkadaşları onu birer birer terk ediyor.

Yardım için el uzatan yürekten Galatasaraylılar ve deneyimli ağabeylere de Mustafa zerre yüz vermiyor.

"Ben yaparım. Ben ederim..

Ben yeterim" havasında fena halde..

O zaman yet!. İşte Galatasaray'ın en büyük sorunu önünde. Milyonların önünde hem de..

Galatasaray Adası..

Ve Ada göz göre göre gidiyor. Mustafa sessiz. Çıt çıkarmıyor.

Ya çıkaramıyor. Ya da çıkarmak işine gelmiyor.

"Çıkaramıyorsa.." Beceriksiz demektir. Ada işini çözemeyen bir beceriksiz orada daha bir gün kalmamalı.

Çekip gitmeli. Çözecek gelmeli..

Çıkarmıyorsa.. O zaman..

İşte yeni bir Özhan, İnan, Ünal ve Dursun olayı.. O Yargıtay'a kadar elini uzatan işletmeci Mustafa'yı da yola getirmiş, avcuna almış demektir.

"Oyalama taktiği güt. Ses etme.. Gerisini bana bırak.

Ben Suada'yı açarım" demiş, Mustafa da boyun eğmiş sanki..

Hangisi Mustafa?.

Cevap ver hangisi?.

Beceremiyor musun, yoksa sen de Ada'yı peşkeş çekenler sırasına mı girdin?.

Sana geçen hafta, 26 Temmuz Perşembe günü mesaj attım Mustafa.. Yani tam bir hafta evvel..

"Bir basın toplantısı yap.

Ada'da son durum neyse, hukuki belgelerle anlat ve tüm sorulara yanıt ver" dedim..

Tam bir hafta geçti. Sen tam da işgalcinin istediğini yaptın ve sustun.

Sosyal medya kaynıyor Mustafa.. Öcal Ağbim dile getirdi. Sordu.. Sustun.

Ben yazdım gene sordum.

Sustun..

Susarak "Suada'ya varacaksın" Mustafa!. Amacın o mu?.

Adayı sen de mi satacaksın?.

Galatasaraylılar uyanın!.

Ada gene elden gidiyor!.