Mustafa Cengiz Başkan susarak ya da hiçbir şey söylemeyen basın toplantıları yaparak işleri geçiştirmeye uğraşıyor ama, Galatasaray'da durumlar, Fenerbahçe'den de beter..

Geçen hafta ülkeyi sarsan açıklamalar yaparak Fenerbahçe'nin nasıl bir batak içinde olduğunu, Aziz Yıldırım'ın camiayı ve kamuoyunu nasıl kandırıp uyuttuğunu açıklayan Fenerbahçe'nin hali, Galatasaray'dan bin kat iyi..

Önce sportif olarak..

Fenerbahçe'nin yeni sezonda kurduğu kadro ile Galatasaray'ı bir mukayese edin?.

Bu futbol.. Öteki sporlarda durum daha da facia.. Basketbol şubesi kapansa daha iyiydi. Ya da ilan edilip amatöre dönülse. Geçen yıl playoff'a bile kalınamamıştı. Bu yıl kümede kalmak için oynayacak erkekler.

Kızlarda daha da feci.. Geçen yıl erkeklerin sembol ismi, kaptanı Sinan Güler'i kaptırmışlardı. Bu yıl kız takımı kaptanı, sembolü Işıl Alben'i gönderiyorlar. Hem de yeni adet, aşağılamaya çalışarak.

Voleybol şubesi var mı, yok mu belli değil. Avrupa Şampiyonu olan kız takımı sıfırlandı. Öbür şubelerin, mesela, atletizm, yüzme, kürek.. Adları bile kalmadı.

Nedir Mustafa Başkan?. Nedir?. Çık.. Konuş.. Açıkla da camia durumu senden öğrensin. Dedikodulardan değil?.

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Mali durum daha da beter!.Niye daha beter?.Öcal Ağabeyim Türkiye'de yazdı..Galatasaray'ın Kalamış'ta bir sosyal tesisi var. Üye o tesise gitmiş. Hesap gelmiş, 120 lira.. Üye indirimi var, yüzde 10. Onu söylemiş.. "Plajda indirim yok, yan masada otursanız vardı" demişler. Yahu tesis bütün.. Masası da, plajı da ayni işletme.Üyenin 12 lirasına tenezzül ediliyor bir yanda, Ada, Galatasaray'a milyonlar kazandıracak Ada, gözler önünde çürüyor öbür yanda..Galatasaray Adası'nı Suada yapan ve Özhan'ı, Ünal'ı ve Dursun'u hallederek yıllardır üzerine çöreklenen işletmeciye, yaptığı kaçak inşaatlar ayyuka çıkınca, Boğaziçi İmar "Dur" demek zorunda kaldı. AmaÖcal Ağabeyimin cumartesi yazısı korkunç. Orada, aniden istifa eden Murat Ece (Ki Mustafa Cengiz'in sağ koluydu) ve sosyal medyada kopan kıyametler üzerine dehşet verici iddialar var...Ve Mustafa Cengiz hâlâ susuyor.. Susmak "Uyutmak" demek Mustafa Dostum!. Kimi uyutuyorsun?.