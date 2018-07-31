Gürer Aykal şefime yaptığı terbiyesizlikten sonra, adını bu sütunlarda geçirmeme kararı verdiğim Piyanist'te ilginç gelişmeler var.

"Ben AKP'li Belediyelerle iş yapmam" diye çıkmıştı durup dururken. Sonrasını biliyorsunuz.. Şimdi hâlâ iş yaptığı belediyelerin partisine bakıyor mu bilmem..

Bir barış hamlesi yaptı.. Dışişleri'ne.. Açık mektup yayınladı. Destek istiyor. Ağır sözlerle eleştiriyordu oysa..

..Ve bir hamle daha.. Bu defa sosyal medyada..

Fetöcüler ve Adnan Hocacılar baş düşmanlarıymış.

"Düşmanımın düşmanı dostumdur" demiş eskiler..

Fetöcüler ve Hocacıların köküne kibrit suyu ekmek için müthiş savaş açan iktidarda hangi parti var?.

Bu Tweetler kime o zaman?.