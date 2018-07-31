İşte iki yürekten alkış.. Biri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya.. Öteki Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya..

Bu kadar hızlı hareket ettikleri için.. İşte Devlet bu.. Devlet adamlığı bu.. Bu hassasiyet ve bu hızı, her zaman, her yerde göstermeliyiz..

Yatalak karısının ilaçları için Aile Sağlığı Merkezi'ne giden 82 yaşındaki adamla tartışan doktor, polise alarm vermiş, gelen iki polisin fena halde hırpaladığı ihtiyar da kalp krizi geçirip ölmüştü.

Olay medyada yer aldı ve iki bakanlıktan anında açıklama geldi.

İki Polis ve Doktor hakkında soruşturma açılmış ve soruşturmanın selameti açısından üçü de görevden alınmışlardı.

Alkışım yürektendir.

Hepimiz alkışlamalıyız ki, ibret olsun, örnek olsun!.