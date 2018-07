Önce, Sabah Bolu Muhabiri Hasan Perçin'den aldığım maili okuyalım..

"Galatasaray meteliğe kurşun atarken, hem de yedek takımla bu İsviçre kampı nerden çıktı" diye yazmıştım. Hasan Kardeşim o yazı üzerine yollamıştı.

Fenerbahçe'nin Düzce Topuk yaylasına tesis yapmasının ardından hedefini "Spor/ Kültür/ Turizm" olarak belirleyenBolu'da yayla kültürü çok fazladır ve her yaylada mutlaka irili ufaklı gölcükler bulunur. Bunlar sporun her branşı için tesisleştirilebilecek niteliktedir. Beşiktaş 'a Gerede/ Esentepe'den yer gösterildi, imzalar atıldı. Fakat ciddi anlamda bir tesisleşme için Beşiktaş tek adım atmadı.İnanın Sarıalan Yaylası Galatasaray'ın şu an bulunduğu İsviçre'yi aratmaz. Fazlası olur eksiği yoktur. Bu temmuz gecelerinde battaniyesiz uyuyamazsınız.Yayla göllerle doludur. Az yukarısı Kartalkaya, daha ilerisi Köroğlu dağları ve zirvesidir. Rakım 2500 metre, hava bol oksijen deposudur. Sporcu hazırlık kamplarında yüksek rakım, idealdir.Hazırlık maçlarına gelince.. Boluspor ve civar takımları, Sakarya, Kocaeli, Eskişehir ne güne duruyor?. Turnuva bile yapılır.Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın yapacağı tesisler Bolu'yu yaz kamplarında cazibe merkezi haline getirir. O zaman Avrupa'dan kampa gelen takımlarla çok kolay hazırlık maçı da yapılabilir.Şimdi Bolu'dan gelen bu harika teklife dönüp de bakma zahmetine bile girmeyen Galatasaray'ın yarım yamalak kadrolarla İsviçre kampları, İsviçre, Fransa ve Tunus maçlarının ne faydası olduğunu ne Mustafa Cengiz , ne de Fatih Hocam açıklamazken, bu sportif değeri on para etmez maçların oynandığı saha kenarlarında hep ayni reklam dikkatimi çekti."WorldMatch Group!."Biraz araştırınca, işin sırrını çözdüm.. (Bunca spor servisi o maçları izlemedi mi?. Bir merak eden çıkmadı mı?. Meraksız adamlarla mı dolu, spor servisleri.. Her şeyi 80 yaşındaki Hıncal mı merak edecek?.). Amacı futboldan para kazanmak. Bünyesinde hani futbolcu pazarlayan ve milyarlar kazanan menecerler var. İşleri uluslararası maçlar, hazırlık kampları ve turneler ayarlamak..Aradan komisyonları götürmek..İsviçre zaten merkezleri. Tunus da üyeleri..Galatasaray yönetimi bir kamp yeri bulmaktan aciz.. Rakip bulmayı da beceremiyor.. Gelsin komisyoncular.. (Acaba öyle mi?.)Yahu 100 yıldır bu işleri komisyoncularla mı yapıyorduk da, tam şimdi kulüp her kuruşa muhtaçken bunların eline düştük?.Mustafa Cengiz buna da cevap vermeli?.Bu WorldMatch Group'u Galatasaray'a kim getirdi?. Aracı kim?...ve en önemlisi.. Bunu mutlak açıkla Mustafa Başkan!."İsviçre Kampı ve Tunus/ Atina turnesinin maliyeti nedir?. Bu kamp ve turne için WorldMatch Group'a kaç para ödenmiştir?. Komisyon nedir?" Sakın susmaya kalkma?.Sakın "Susar geçiştiririm" diye umutlanma!.Ben tuttuğumu koparmadan bırakmam.. Konu mesleğim olunca da, dost, arkadaş tanımam..Yanıt verene kadar tekrar tekrar soracağım, bilesin, Sevgili Dostum!..Ya konuş!. Ya bırak, yerine sorunları önce açıkça konuşacak, sonra da çözecek biri gelsin..Etrafına bak!. Ali Koç'u örnek al!.