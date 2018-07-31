Önce, Sabah Bolu Muhabiri Hasan Perçin'den aldığım maili okuyalım..

"Galatasaray meteliğe kurşun atarken, hem de yedek takımla bu İsviçre kampı nerden çıktı" diye yazmıştım. Hasan Kardeşim o yazı üzerine yollamıştı.

***

***