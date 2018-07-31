Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Hıncal Uluç > ..ve de Bravo!..
HINCAL ULUÇ
31 Temmuz 2018, Salı HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

..ve de Bravo!..

Bir "" da 'e.. Açıklama yaptı. Çok beğendiğim Mucize adlı filminin devamını çekiyormuş.
2015'teki ilk filmde "Mucize" yaratan Mahir Hoca'yı canlandıran , ikinci filmin de baş rolünde olacakmış.
Alkışım bu yüzden.
Talat Bulut, gerçeğini kimsenin doğru dürüst bilmediği, bir kişinin olup biteni hiç de açıklamayan ifadesine dayanan ve şahidi olmayan bir ithamla da linç edilirken, savcılık da soruşturma başlatmıştı biliyorsunuz. Hukuksal süreç devam ediyor.
Oysa Sosyal medya kölesi birtakım yapımcılar, Bulut'la ilişkilerini kestiklerini açıklama yarışına girişmişti daha o gün..
Yargısız infaz, yargısız linçin bu açık örneğine yazılı ve sözlü medya da gık demez hatta desteklerken, bu ortamda çıkıp "Talat Bulut'la devam edeceğim" demek hem "Adamlık" hem de "Yürek" meselesi..
Mahsun'da ikisi de var!.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN