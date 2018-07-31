Bir "Bravo" da Mahsun Kırmızıgül'e.. Açıklama yaptı. Çok beğendiğim Mucize adlı filminin devamını çekiyormuş.

2015'teki ilk filmde "Mucize" yaratan Mahir Hoca'yı canlandıran Talat Bulut, ikinci filmin de baş rolünde olacakmış.

Alkışım bu yüzden.

Talat Bulut, gerçeğini kimsenin doğru dürüst bilmediği, bir kişinin olup biteni hiç de açıklamayan ifadesine dayanan ve şahidi olmayan bir ithamla sosyal medyada linç edilirken, savcılık da soruşturma başlatmıştı biliyorsunuz. Hukuksal süreç devam ediyor.

Oysa Sosyal medya kölesi birtakım yapımcılar, Bulut'la ilişkilerini kestiklerini açıklama yarışına girişmişti daha o gün..

Yargısız infaz, yargısız linçin bu açık örneğine yazılı ve sözlü medya da gık demez hatta desteklerken, bu ortamda çıkıp "Talat Bulut'la devam edeceğim" demek hem "Adamlık" hem de "Yürek" meselesi..

Mahsun'da ikisi de var!.