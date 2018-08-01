Amerika'da pek çok eleştirmenin birleştiği bu çok iddialı lafa, "Görevimiz Tehlike / Yansımalar"ı gördükten sonra katılmamaya imkan yok..

"Tom Cruise 'Yıldız' ise ötekiler ne" diyorsunuz, izlerken..

Ötekilerin de hakkını yemek istemiyorsanız, Tom'a ayrı bir sıfat bulmanız lazım..

Süper Star, Mega Star falan olmaz.. Bu filmdeki adam başka bir şey.. Star Üstü.. Ultra Star!..

1945'ten beri film izlerim. Hele aksiyon filmlerini çok sever çok izlerim.. Ama inanın ben böyle şey görmedim.. Göreceğimi de sanmam..

Bir Amerikalı eleştirmen "Dünya sinemasının bu yıl çektiği tüm aksiyon filmlerinin en müthiş 10 sahnesinden 7'si bu filmde" derken haklı.. Hatta bence eksik. 10'u da bu filmde..

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Filmden önce Jimmy Fallon şovda izledim Tom Cruise'u.. Konuktu..Jimmy "Çok sevindiğim bir haber aldım" dedi. "Top Gun 2'yi çekecekmişsin..""Evet" dedi, Tom.. "33 yıl sonra devam filmine başlıyoruz. Ben ağır adamım, hazırlanmam çok vakit aldı.."Şaka ediyordu tabii ama, gerçek payı da var..Tom Cruise ilk baş rolünü 1983'te oynarken, bu filmde baş rol oynayanlardan biri Henry Cavill, o yıl doğmuştu.. Tom ilk Görevimiz Tehlike'yi çekerken Cavill ortaokul öğrencisiydi yani. 1996-2018.. Topu topu beş film çektiler, 22 yılda.. Niye?.Çünkü bizim UltraStar titiz.. Dublör kullanmaktan nefret ediyor. Her sahneyi kendi yapmak istiyor.. O da zaman alıyor işte..Jimmy Fallon'a anlattı.Azme bakar mısınız?.Bu filmde daha bir yığın akıl almaz dublörsüz sahneler var. Mesela, Paris sokaklarındaki o akıllara seza kovalamaca sahnelerinde, kentin en yoğun trafikli yeri, ünlü Zafer Anıtı etrafında motosikletle ters yönde bir cehennemi gidişi var, kasksız.. En küçük hata ölüm demek..Jimmy "Çekim sırasında ayağının kırıldığını bilerek girdim sinemaya.. En az 20 sahnede 'İşte burda kırılmıştır' dedim. Hangisinde kırıldı' dedi."Kolay bir sahneydi oysa" dedi Tom.. "Bir damdan öbür dama atlarken..""Bir damdan öbür dama atlamak kolay sahne öyle mi" dedi Jimmy..Tom haklı.. Filmde öyle sahneler var ki, damdan dama atlamak çocuk oyuncağı..O sahnede, Tom bir damdan ötekine atlarken ayağının bileğini çarpıyor ve kırıyor. Sahne senaryoda "Öbür dama atlar ve koşmaya başlar" diye yazılı..Yönetmen "Kes" diye bağırana dek.. O sahnede aksadığını göreceksiniz. O sahnede kırık ayakla koşuyor yani.. Yönetmen "Kes" komutunu yetiştiriyor da, kesiyorlar.. 7 hafta.. İyileşip dönüyor.Tom titiz.. Yönetmen ondan titiz.. Her sahnenin hakkını veriyorlar.Mesela, Paris Grand Palais'nin (Büyük Saray) tuvaletinde 4 dakika süren bir kavga sahnesi var. 4 gün ayırmışlar o çekime.. "4 dakikalık kavgaya dört gün olur mu" demesin hele bizim sinemacılar.. Çekim ne kadar sürmüş biliyor musunuz?.Dört hafta!. 4 dakikalık kavga sahnesi 4 hafta.. O zaman da o sahne "Kavga" oluyor işte..Final sahneleri Himalayalar'da geçiyor.. Orda bir dövüş sahnesi var ki, tüyler ürpertiyor..Ama Tom ve yönetmen, Himalayalar'ı, dünyanın en yüksek zirvelerine sahip Himalayalar'ı yeterince korkunç bulmamışlar ve deyim yerindeyse "Dublör" kullanmışlar, Himalayalar yerine.. Bir de değil, iki dublör..Keşmir, Himalayalar sandığınız o dağdaki uçurumlar üzerindeki nefes kesen dövüş sahneleri, Yeni Zelanda ve Norveç Fiyordlarında çekilmiş..Himalayalar nire, Norveç nire, Yeni Zelanda nire..Bir filme 178 milyon doları nasıl yatırır insan?.Elinde Tom Cruise gibi güveneceği bir UltraStar olursa.."Yıldız" dediğin işte bu.."Oynadığı film için dünyanın tüm sinemalarında kuyruklar oluşturan adam yıldızdır.." Yani oyunculuk, aktörlük falan değil..Tom için 178 milyon dolar harcadılar ve film açıldığı ilk hafta sonu, yani cuma, cumartesi, pazar 3 günde 61 milyon dolar yaptı.yani..Son bir not..Merak ettiniz tabii, o seyredeni bile tir tir titreten sahneleri dublörsüz oynayan Tom Cruise hiç korku hissi duymaz mı?.Jimmy Fallon onu da sordu..İşte Cruise'ın cevabı.."Havalanan helikoptere tırmanmak için sarkan ipe tutundum. Helikopter yükseliyor, ben tırmanıyorum. Sonunda ipi bırakıp, helikopterin altındaki demire tutunmam gerekiyor. Senaryo gereği tutunamayacağım, aşağı kayacağım ve ipi en alt ucundan yakalayıp yeniden tırmanacağım. İşimi tesadüfe bırakmak istemem. Bin defa prova ettim o sahneyi.. Çekimde tam ipi bırakma anı geldi. Bırakmak istemedim. 'Bırakma' dedi içimdeki ses bana.."Filmde görüyorsunuz. O sesi, yani korkuyu yeniyor ve ipi bırakıp düşüyor!.