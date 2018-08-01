Dünyaya nam salmış Mizah ustalarının, Nasrettin Hocalar, İncili Çavuşlar, Bektaşi Babalarının torunlarıyız ama mizah duyumuz hele son "Öfkeli" zamanlarda iyice katılaştı.

Dün Mevlüt (Tezel) kardeşimi okurken şaşırdım.

Ön sırada en ünlü hakemlerimizin oturduğu konserinde Sıla "Frikik verme gibi bir durum olursa, ekrandan önce siz bakın istiyorum" demiş.

Mevlüt "Buz gibi soğuk espri. Hem de seviyesi düşük" demiş.

Oysa "Buz gibi harika espri. Hem de fevkalade kaliteli ve bilinçli.."

Frikik vermek, bir başlama vuruşu yapmak için santraya davet edilen Marilyn Monreo'nun bacak arasının bayağı görünmesinden doğan, yani çıkış noktası gerçekten futbol olan bir dünya deyimidir.

Pozisyona ekrandan bakmak ise, Dünya Kupası'nda ilk defa kullanılan "VAR" olayıdır.

Sıla işte bu iki "Dünya" olayını birleştiriyor ve yırtmaçlı elbisesi içinde konser verirken kendisini izleyen hakemlere "VAR ekranına bakmadan önce siz çıplak gözle karar verin, frikik var mı, yok mu" diyor..

Bundan daha güncel, daha yerinde ve daha güzel bir espri olabilir mi, Mevlüt?.