İki resim var, yukarda yan yana.. Biri anıt mezar.. Roma'ya kök söktüren, ama sonunda kaybeden ve sığındığı Bitinya Beyliği'nce Romalılara teslim edileceğini öğrenince, Gebze'de intihar eden Kartacalı Anibal'in anısına Atatürk'ün vasiyetiyle, yapılan anıt mezar. Gebze'ye yolunuz düşerse görebilirsiniz.

İkincisi Anibal'e atfedilen "Ya bir yol bulacağız.. Ya bir yol yapacağız" sözünden ilham alan bir kitabın kapağı. Yazarı da Mümin Sekban.. Nasıl, nerden buldum bunları?.

Efendim şurdan..

Ahmet Hakan hoşuma giden bir Kılıçdaroğlu eleştirisi yapmıştı, köşesinde..

"Ne bir yol buluyor. Ne bir yol açıyor. Ne de yoldan çekiliyor" diye..

Merak ettim aradım. Ahmet Hakan da ilhamını Sekban'dan almış, meğer.

Almış da, tarihte Roma'ya kök söktüren iki Anibal vardır. Baba Anibal.. Birinci Pön Savaşları.. Bizim bildiğimiz oğul, yani Kartacalı Anibal.. İkinci Pön savaşları..

Koskoca ordusu ve devasa filleri ile, Alp Dağları üzerinden Roma'ya yürüyen Anibal, geçit vermez sıra dağlarda bir de tipiye yakalanınca, başından beri Güneyden deniz yolu ile saldırmayı isteyen komutanları "Şimdi nasıl gideceğiz" diye sorduklarında "Ya bir yol bulacağız, ya bir yol yapacağız" der ya.. Diyen hangi Anibal..

Baba Anibal imiş meğer..

Bir şaka.. Bir merak.. Ve ararken geçirdiğim keyifli saatler.. Neler okudum, neler öğrendim..

Merak güzel ve de faydalı şey dostlar!.

Şimdiki merakım..

Bakalım Kılıçdaroğlu hangisini yapacak?.