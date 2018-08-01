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HINCAL ULUÇ
01 Ağustos 2018, Çarşamba HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Cilveciler!.

Pek çok gazetede ayni resimler bol bol var. Bikinili bir kadınla, şortlu bir erkek, hava yatağı üzerinde sarmaş dolaş olmuşlar, adeta porno filmi çekiyorlar. Erkek dilini uzatmış, kadının kulak memesini (Affedersiniz) yalıyor.
Erkekçe dergisini çıkarmış ve 150 bin satmış ben, bu resmi gazetede yayınlar mıydım bilemem.
Peki kim bu kadınla erkek..
Hatırlayın. Erkeğin sahibi olduğu kafenin önündeki kaldırım masasında oturan ünlü kadın, fotoğrafının çekilmesine kızmış "Bu filmleri al" demişti de, erkek silahlı korumalarını iki paparazzinin peşine takmış, onlar da gazetecileri yakalayıp makinelerini gasp etmişlerdi.
Silahlı gasp ağır cezalık suçtu ama aralara girildi. Gazeteciler davadan vazgeçtiler. Hatta "Biz filmleri kendi isteğimizle verdik" diye de beyanda bulundular da, dava örtbas edildi.
Şimdi o perhizle, bu lahana turşusunun kahramanları ayni iki kişi..

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