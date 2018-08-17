Bir defa başlangıcı muhteşemdi.. Benim için..

İbret-i alem için..

Açık Hava Tiyatrosu'na kulis kapısından girdik..

"Konseri beklerken oturur, bir iki de dost görürüz" diye. Daha masaya yaklaşırken bembeyazlar içinde bir sarışın genç kadın koştu boynuma sarıldı..

"Biz sütunlarda döğüşürüz, ama karşılaşınca da sarılırız" diyerek kucakladı beni.. Ben de, hasretle kucakladım tabii..

Aylar olmuş, Ömür'ü, Ömür Gedik'i görmeyeli..

Sütunlarda durmadan yüz yüze geliyoruz ama, gerçekte sahne işte bu..

Tüm konseri de yan yana izledik Ömür'le..

Ferhat Göçer konseri tabii.. Benim yıllanmış, 90'lardan, yani geçen yüzyıldan kalan dostum Ferhat.. Ömür'ün de yıllanmış erkek arkadaşı..

Ferhat, en sevdiğim napolitendir, Torna a surriento ile girmez mi?. 1961 İtalya'ya ilk gittiğim yıl. Torna a surriento /Benjamino Gigli ilk aldığım plak. Dönüşte Şefik Kaptan'ın Ankara Gemisi'ndeki veda balosunda çalmış ve dans etmiştik.

Açılış anısına bakar mısınız?.

Arkasında en sevdiğim Sezenler'in başında gelir.. Hatta birincisi olur.. Bu şarkı nasıl duygulandırır beni.. Nasıl içimi anlatır, hatta zaman zaman ağlatır..

"Ama fazla da üzülme, hayat bitiyor bir gün Ayrılıktan kaçılmıyor Hem çok zor hem de çok kısa bir macera ömür Ömür imtihanla geçiyor Ben bu yüzden hiç kimseden gidemem gitmem Unutmam, acı tatlı ne varsa hazinemdir Acının insana kattığı değeri bilirim, küsemem Acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir." "Bu gece muhteşem" dedim, Surriento'ya Dönüş'ten ve Gidemem gitmem" sonra.. Öyle de geldi.

Ferhat harika bir repertuar yapmış..

"Buraya 7.500 insan gelmiş bu gece..

Eğlenmeye" demiş.. Arkada harika bir orkestra.. Önde Ferhat.. Pop söyledi.. Rock, Anadolu Rock söyledi. Türkü söyledi, arya söyledi. Coştu, coşturdu, bize de söyletti.

Nilüfer de söyledi, Cem Karaca, Erkin Koray ve Barış Manço da..

Ama iki tanesini bana söyledi sanki..

Muhteşem bir Nessun Dorma.. Bu Ferhat'ı hayatta dinlediğim ilk gece söylediği ilk şarkıdır.

Bu arya ile damga vurdum, Ferhat'a..

Ve muhteşem bir "Dök zülfünü meydane gel" söyledi..

"Nessun Dorma" demişti Ferhat.. "Kimse uyumuyor" demek.. Keşke öyle olsaydı be Ferhat!.

Sabaha kadar uyumasaydık Açık Hava'da..

Hani Çırağan'ın zindanında M. Ali Açılmış'ın (nurlar içinde yatsın) Q Caz Barı'nda sabaha kadar söyler, bizi de uyutmazdın ya.. Onun gibi..