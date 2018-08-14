40'lı yıllar.. Kış akşamları ne güzel olurdu.. Gürül gürül yanan odun sobasının başında ailecek toplanırdık. Radyoda Zehra Bilir türküler okurdu. Annem meyveleri soyar, dilimlerdi.. Babamın doyulmaz sohbeti başlardı. Tarih anlatırdı. Edebiyat anlatırdı. İlginç şeyler anlatırdı. Fıkralar anlatırdı.

Onlardan birine ne gülmüştük. Dünyanın güldüğü bir fıkraydı. Bütün Dünya diye bir aylık dergi vardı, çeviri yazılarla dolu. Orda okumuş babam.

İkinci Dünya Savaşı yıllarından kalan fıkra, hâlâ yaşıyor.. Hâlâ anlatılır, dört bir yanda.. Siz de mutluk aynisi olmasa da bir versiyonunu duymuşsunuzdur

Frankfurt'tan Berlin'e giden bir trenin kompartımanında bir Nazi subayı, bir yaşlı kadın, bir genç kız, bir de delikanlı var.

Tren bir tünele girer. Karanlıkta önce bir " Mucukkkk" sesi duyulur, ardından "Şıraakkkk" diye bir tokat sesi.

Tren tünelden çıkar.

Nazi subayı düşünür..

"Hergele delikanlı kızı öptü, tokadı ben yedim."

Yaşlı kadın düşünür..

"Zamane gençleri.. Karanlıktan istifade kızı öptü. Kıza da helal olsun. Tokadı bastı.."

Genç kız düşünür..

"Bu delikanlı gerzek. Yanında ben otururken, gitti yaşlı kadını öptü. Oh oldu. Tokadı da yedi gerzek.."

Delikanlı düşünür..

"Önce kendi elimi öptüm. Sonra şu Gestapo faşosuna tokadı çaktım..Oh!. Canıma değsin.."

***