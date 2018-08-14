Güya yalanladılar ama, palavra.. Ne diyeceklerdi ki?. "Evet aramız açık" diyebilirler mi, ikisi de iş başında iken..

Şimdilik ikisi de iş başında ama, Fikret Orman, seçim kongresi yapmaya karar verdi.. Durup dururken niye seçim kongresi şimdi, hem de lig tam hızını alırken..

Beşiktaş'ın içindeki kaynaklarım fısıldadı..

"Fikret tüymek istiyor.. Asıl değiştirmek istediği yönetim değil, kendisi.. Bir bahane yaratıp aday olmayacak!."

Valla şaşmam..

Adam hayatın tadını çıkarmaya başladı. Bunca dertle, sorunla niye uğraşsın..

Şenol Güneş için de "Kasımı görmez" demiştim.

Böyle geniş bir kadro ile bu kadar korkak hoca, Beşiktaş'a olmaz zaten.

Yahu skor 2-1.. Kendi sahanda 2-1 ama, risk büyük. Bir yersen gitti iki puan..

Tolga'yı çıkarıp, Roco'yu stopere almışsın. Tamam. Stoperde hata yapan senin "Korku"nu simgeleyen oyuncunun Necip'i, skoru korumak istediğin zaman oynatırsın ya, Medel'in yanına ikinci ön liberoya çekmişsin.

Yani takımda iki bek, iki stoper, iki ön libero, tam altı savunma adamın varken, sahanın en iyi, Beşiktaş'ın en tehlikeli adamı Lens'i hadi çıkardın, Queresma gibi dünya yıldızı bir kanat adamı dururken, "Yedinci Savunma Adamı" Adriano'yu sokmak ne demek Şenol Güneş?.

Bu yürekle Beşiktaş hocalığı yapılmaz. Git kendine kümede kalmaya çalışan bir takım bul, 10 savunma adamı ile oynat..

Beşiktaş'ın işi Orman'la zor. Şenol'la daha zor.. Antalyaspor gibi kümede kalmayı başarı sayan bir takımda gol kralı olmayı başaran Vagner Love gibi bir golcüyü destek olup kazanacak yerde, yuhalayan seyirci ile de en zor!.

Zor dostum zor!.

Dua etsin Saffet Susiç denen adam, Şenol'dan daha korkaktı da, kupayı Fener'den, Süper Kupayı Galatasaray'dan alan Okan Buruk'un takımına o rezil futbolu 2-0 a kadar oynattı!.