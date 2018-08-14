Pazar sabahı bütün gazeteleri elden geçirdim.

90'ıncı dakikada topa birlikte çıkan Volkan ile Skrtel'in pozisyonu üzerinde fikir yürüten iki, topu topu iki kalem var, maçı yazan en az 50 kişi arasında..

İkisi de Sabah'ta..

Rıdvan Dilmen "Penaltı değil" demiş. Ahmet Çakar ise "VAR Fener'e var, Bursa'ya yok. Elle oynama ve penaltı" diyor. O kadar.

Erman Hocam yazısında bile o resmen Fener'den iki puan alacak ve Bursa'ya bir puan verecek kader pozisyonu yok..

Bu nasıl medyadır?.

Halil Ümit Meler, VAR'a da gitti, baktı geldi. "Penaltı yok" dedi. Tamam.. Peki ama senin fikrin yok mu maçı yazan kardeşim.. Senin fikrin yok mu?.

Sen de ayni görüntülere baktın..

Söylesene sence ne?.

Söyleyemiyor musun?. Söyletmiyorlar mı?.

Fener'e puan kazandıran hakemi eleştirirsen, gelecek haftaların hakemlerine kötü örnek olursun değil mi?:

Fener medyasında bu olur mu?. Kaparsın gözlerini geçersin!.

Haa.. Bu arada öğrenin..

Hakem Meler, Bursa lehine verdiği penaltı kararını "VAR"a bakınca "Ofsayt" diye değiştirdi. "VAR hatayı düzeltti" dediniz hemen hepiniz. Artık öğrenin VAR'ı. Orda yan hakem hata yapmadı. Kuralı uyguladı. "Şüphe ettiğin pozisyonda bayrağı kaldırma. Pozisyon bitsin. VAR'a bakarsınız" diyor, VAR'ın kitabı. Herkese de dağıttılar. Bi zahmet okuyun yahu!. Penaltı olmayıp, gol olsaydı da VAR'a gidilecekti yani.

Bir sorum da, maçları tribünden izleyen beIN CEO'su Yusuf el Abady Efendi Hazretlerine. Fener lehine penaltı pozisyonunu hele yayın bandından izle bakalım, çözebilecek misin?. DigiTurk'ün niye gargaraya getirdi o pozisyonu.. Niye yakın çekim görüntü yok?. Yakın ve yavaş çekim görüntüyü kasten mi seçmediniz, yoksa?.

Penaltılık hareket var mı?. Varsa içerde mi, senin görüntülerinden anlaşılıyor mu?.

DigiTurk ve beIN de Fenerli tamam da, renginizi daha ilk haftada belli etmeyin, yahu!.