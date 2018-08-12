"Hele tatildeyseniz, bir pazar sabahı kumlara uzanıp okumak için" demiş ve ülkemizin efsane öncülerinden Sabahattin Ali'den nakletmiştim, geçen pazar. Nasıl ilgi çekti..

O zaman işte bir tatil okuması daha.. Gene enfes bir öykü ve gene Sabahattin Ali.

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