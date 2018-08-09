"Taciz iddiasını görmezden gelmek ne zamandır 'Adamlık' oldu" diye başlık atmıştı sözüm ona bana cevap diye yazdıklarına, Cengiz Semercioğlu kardeşim.

Ben Mucize adlı filminin devamı çekmeye hazırlanan Mahsun Kırmızıgül'e "Bravo" demiştim. Sosyal medya linççilerine ve Cengiz ve benzerlerinin tiraj ve reyting uğruna bu linçe hem de nasıl destek çıkmalarına aldırmadığı ve ilk filmin baş oyuncusu Talat Bulut'la yeniden görüştüğü için.

Cengiz aynen şöyle yazmıştı 2 Ağustos Perşembe günü..

"Taciz iddiasıyla suçlanan oyuncuyu kadro dışı bırakmak adamlık değil o zaman!." Evet, Cengiz, "De- ğil!.." Sebebini kendin yazıyorsun..

"Taciz iddiasıyla suçlanan.." Sana biraz hukuk dersi vermem lazım.. Ekonomi eğitimi yapmış bir pazarlama uzmanının Çin Seddi üzerinde bilgi sahibi olup olmaması önemli değil, ama Hürriyet gibi "İkonik" bir gazetede köşeye kurulup ahkâm kesen birinin, hukukun hiç değilse temel ilkeleri üzerinde fikir sahibi olması şarttır.

Kaldı ki bu ilkeleri öğrenmek için Hukuk Fakültesi okumak da gerekmez..

Madde bir, Cengiz.. "Suçlu olduğunu kanıtlanana dek (Yani iddia edilene değil, yargı kanalı ile ispatlanana kadar) herkes masumdur." İnsan haklarının en önemlisi olan bu kurala "Masumiyet Karinesi" denir.

Madde iki, Cengiz..

"Ceza hukukunda şüphe sanığın lehinedir." Talat Bulut, sosyal medyaya yaranmak ve gazetesinde ve televizyon programında tiraj ve reyting yapmak için fırsat bulanlar tarafından linç edildi. Öyle edildi ki, bugün savcının dava açma gereği bile görmemesi onun adını temizlemeye yeter mi şüphedeyim.

Çamurun izi kalır. Oysa Talat'a koca bataklık atıldı.. Öyle bir leke sürdünüz ki, Talat'a, kalır.. "Takipsizlik kararı" alan savcıyı da töhmet altında bıraksa bile, kalır.

Talat Bulut, öyle linç edildi ki, onun 40 yıllık arkadaşı, çok ünlü ve çok sevilen bir Yeşilçam Yıldızımız bu "Ben Talat'ı tanırım. O böyle şey yapmaz" dediği için perişan edildi. Koskoca Fatma, lafını geri almak zorunda kaldı.

Demet Akalın "Bu yapılan yargısız infazdır" dedi diye, bu Ku Klux Klan Hortlaklarını karşısında buldu.

Ortada ne var Cengiz!.

Bir genç kızın iddiası.. "Beni içeri çağırdı, dudaklarımdan öptü" diyor.

"Şahidim yok" diyor.. " Şu gün öptü" diyor. Ne zaman diyor?. 5 gün sonra..

Niye beklemiş, neyi beklemiş acaba?.

Şahitsiz, delilsiz bir, tek bir kişinin iddiası. O da olaydan beş gün sonra..

Yani, iddiayı kanıtlayacak tek, bir tek şey yok ama Sanığın lehinde olan "Şüphe" için çok şey var.

O zaman Talat Bulut'la çalışan yapımcının "Ben devam ederim.

Mahkemeden Talat aleyhine bir karar çıkarsa o gün sözleşmemizi feshederim" demesi gerekmez mi, insana, insan haklarına değer veriyorsa..

Yani "Adam"sa!.

Gerekir ama, bu sosyali de, gerçeği de "Linç" medyasında bunu demek yürek ister..

Onun için "Hiçbir şahidi ve kanıtı olmayan, sadece tek kişiye dayalı bir iddia için 40 yıllık Talat Bulut'un işine son vermeyen, mevcut iş ilişkilerini sürdürenlere "Adam" dedim Cengiz..

Empati nedir bilir misin?.

Bir empati yapalım mı?.

Bir genç kız senin odandan "Cengiz bana saldırdı. Öpmeye koltuğa yatırmaya çalıştı" diye fırlıyor.

Hürriyet patronu seni hemen kovmalı mı?.

Ben, bunca yıllık arkadaşın Hıncal ağbin "Cengiz böyle şey yapmaz" dersem "Linç" mi edilmeliyim?.

Patronun "Delilsiz, şahitsiz, kanıtsız bir iddia ile adam atmam. Mahkeme onu mahkum etmediği sürece köşesinde yazmaya devam edecektir" dese, ben de oturup "Adamsınız patron" desem, sen o zaman da ortaya çıkıp "Taciz iddiasıyla suçlanan bir yazarı işinden atmak adamlık değil o zaman" der misin, gene?.

Bak Cengiz!.

Yargı süreci, savcının "Takipsizlik kararı" ile bitmedi. İtiraz edecek, iddiada bulunanlar herhalde. Diyelim dava açıldı. Diyelim Talat suçlu bulundu.

Yargıtay'ı var. Anayasa Mahkemesi var.. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var. Yani belki de yıllarca uzayacak bir süreç bizi bekliyor olacak.

Bu kadar uzun bir süreç, bir insanın hayatı zindana çevrilmiş olarak geçmez.

Geçemez.

En kutsal insan hakkı olan Masumiyet Karinesi gereği, o insan "Masum" olarak yaşamını sürdürmeye devam eder.

Çünkü Cengiz, İnsan hakları o kadar ama o kadar kutsaldır ki, Ceza Hukuku'nun temel ilkesi "Bir masum bir gün hapis yatacağına, bin suçlu aramızda dolaşsın"dır.

Bu kural bir gün sana da, bana da, o her türlü medya linççilerine de lazım olur. Bilelim ve yürekten sarılalım.

Ve hep bağıralım..

"Suçu kanıtlanana kadar herkes masumdur!"