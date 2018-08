TRT, Cumhurbaşkanlığı'na bağlandı.

Başkan'ın hazırladığı "100 Gün" programında TRT de var.

Bu konuda söyleyeceğim çok şey var.

Ama içlerinde biri var ki, 100 güne bile ihtiyaç yok düzeltmek için. 100, hatta 10 dakika yeter..

Konu, TRT Müzik..

1. Nerdeyse tüm programları klip ve bantlardan oluşan bir kanal, ilan ettiği programa niçin uyamaz?. Reklam da almıyor..

O zaman programlar niye 10 dakika evvel ya da 15 dakika sonra başlayabiliyor..

Yahu kayıt edip keyif anında sevdiği müziği dinlemek isteyen binlerce vatandaş var.

Bu gayri ciddilik, vatandaşı adam yerine koymamak değil mi?.

Üç kelimelik bir emir yeter.

"Bu saygısızlık bitecek!." 2. TRT Müzik'te birtakım kişiler (Sanatçı bile diyemiyorum) baş tacı ediliyor. Niye?.

Yaratılan algı, "Efendim Ankara'da falancaya yakın da.." Yani havasını atan, basan, her gün, her türlü programda görünüyor.. Yetmiyor bir de haftalık özel program tahsis ediliyor, hazrete..

Son günlerde, 12 Eylül Döneminin üzerine bayrak çekmiş elbisesiyle, her gece (Evet, her gece) haber sonrası ekrana gelen ve milleti deli eden hatunu da diriltip ona da haftalık program verdiler, iyi mi?.

Pazar sabahı evden çıkıyorum, ekranda o.. Akşam üzeri eve döndüm.

Ekranda gene o.

Ben TRT'nin tek kanal olduğu devirde bu ülkenin ilk televizyon yazarlarındandım.

O koridorlarda neler döner iyi bilirim.

Açtırmasınlar kutuyu!..