Türkiye'nin Wembley'i Dolmabahçe Stadında, Beşiktaş- Torshavn maçının 89'uncu dakikası.. Beşiktaş 5-0 galip.

Rakibini elemiş ve finalde seyircileri selamlarken bis yapan sanatçılar gibi penaltı atıyor..

Seyircilerin, o güzel resitalden sonra ayakta alkışlamaları lazım değil mi?.

Hayır!.

Yoğun ıslık sesleri.. Ekran başında donup kalıyor ve birlikte maç seyrettiğim arkadaşlara soruyorum..

"Ne oluyor?." Sormam mı?. O yoğun ıslık sesleri ve boğazları yırtan "Yuh" çığlıkları "Niye" diye sormam mı?.

Hem de yeni sezona girerken, hem de 5-0 galipken, hem de penaltı ve gol süslemesiyle gece biterken bu ıslık niye?.

Daha önemlisi.. Bu ıslıklayanlar niye ıslıklanmıyor, binlerce Beşiktaş taraftarınca..

Kafamda soru işaretleriyle yattım. Ertesi gün gazetelere sarıldım. Bizde gazetecilik kalmış sanarak karıştırdım..

Bir tekinde bir haber, bir yorum yok.. Bir tekinde iki satır bir şey okudum..

Wagner Love'ı ıslıklıyorlarmış meğer?.

Peki niçin?. Alanyaspor gibi bir takımda hem de gol kralı olmayı başarmış bir adam bu.. Beşiktaş'a yeni Cenk Tosun olarak gelmiş. O ıslıklanıyor.. Niye?.

Yahu bunca Beşiktaş muhabiri, köşe yazarı var?. (Var mı?) Biri "Yahu okur merak eder" demez mi?. "Neden yuhalandı" yazmaz mı?.

"Bir sezon başı maçında, hem de mutlu oyun ve sonuçla sahadan ayrılan takım yuhalanır mı" diye fikrini kaleme almaz mı?.

Belhanda gibi on para etmez bir herifi övmek için tam sayfa ayıran Hürriyet mesela "Love niye yuhalanır" diye manşet atmaz mı?.

O Beşiktaş bu yıl üç kulvarda yarışa çıkacak. Geniş kadrosu ile üçünde de zafer beklentisi ile yarışa çıkacak hem de..

O zaman Dolmabahçe stadı, o seyirci, hem de "Çarşı" gibi ünlü bir taraftar gurubu ile rakiplere cehennem olmalı değil mi?.

Ama o stadda sezonun ilk maçında gördüğümüz, "Cehenneme düşenler" Beşiktaş forması giyen futbolcular..

"Efendim biz Love'ı ıslıkladık?." Hadi "Ne yaptı ki Love"ı geçtik..

Sen herkesi kör, âlemi sersem mi sanırsın?.

"Sen bugün Love'ı ıslıklarsan, ben sana nasıl güvenirim. Yarın iki sosyal medya linççisine kapılıp beni de yuhalarsın" demez mi, ötekiler?.

Ülkemizde, Milli Takım dahil, tuttuğu takıma sahip çıkan, o ünlü 12 numaralı formayı giyen taraftar artık yok..

İğrenç bir alışkanlık tribünleri sardı.

Sahaya maç izleme keyfini yaşamaya değil, bir şey, bir bahane bulup ıslıklayarak zevk almaya geliyor artık kalabalıklar.

Rakip, kendi takımı fark etmez. Maksat ıslık olsun..

Tribünleri "Spor seyircileri" değil, ıslıklayarak tatmin olan mastürbatörler sarmış. Bahaneyi bulan, olmadı yaratan da Sosyal Medya..

Beşiktaş'ı bekleyen tehlike işte tam da bu!.

Çok geniş ve güçlü kadrosu ile üç kulvarda zafere yürüyecek Kartal'ı kendi seyircisi sırtından vurmaya, daha ilk maçta başladı bile!

Korkunç..

Bugüne dek kimsenin sesi çıkmadı, ne kulübün içinden ne de medya denen uyuşmuşlardan..

O daha da korkunç!.