Periskop diye bir sosyal medya karın ağrısı var. Bulunduğun yerden naklen yayın yapıyorsun. DigiTurk yüz milyonlarla dolar ödemiş, maç yayın hakkını almış, tribünlerde binlerce cep telefonlu beleş uygulama indirmiş, beleş canlı maç yayınlıyor.

DigiTurk haklı olarak itiraz etti ve Süper Lig maç saatlerinde Periscop uygulamasına erişim yasağı getirildi.

Mevlüt Tezel kardeşim buna itiraz etti dün, iyi mi?.

Efendim "Halkın haber alma hakkı" imiş?.

Yahu "Yayın hakkı" satılabilir bir değer.

Satılmış da.. Vatandaş da parasını öder alır.

Sen "Hak" sözcüğünü bi iyi öğren..

Naklen yayın yapan cep telefonunun tribüne girmesi serbest. Canlı yayın yapması da serbest..

O zaman sen bir kamera yüklen, ben de yanında spikerlik yapayım. Halkın haber alma hakkı daha da iyi kullanılsın..

Yapma Mevlüt!. Etme Mevlüt!.