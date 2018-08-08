Başkan Erdoğan'ın açıkladığı 100 Günlük Programda "Emlak Bankası'nın yeniden faaliyete geçirilmesi maddesi dikkatimi çekti.

Hele de İstanbul'da binlerce boş rezidans dairesi alıcı beklerken, Özal zamanında mesela Ataköy, mesela Ataşehir, mesela Mavişehir'i İstanbul ve İzmir'e kazandıran Toplu Konut üreticisi Emlak Bankası şimdi ne yapacaktı ki?.

Merakımı uzmanına sordum.

Özal devrinde Emlak Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mimar arkadaşım Ünal Özüak'a.. Ataköy, Ataşehir, Başakşehir'e "Projeden tapu teslime dek" başında olan adama..

İşte söyledikleri.

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16 yıl aradan sonra Emlak Bankası'nın faaliyete geçirilmesi 100 günlük programa kondu. Akıllı ve zorunlu bir karar bu. Neden mi?Emlak ve Eytam Bankası olarak başlayıp, ağzında yuvasını taşıyan leylek amblemli Emlak Kredi Bankası adıyla devam ederken, 1988'de, Turgut Özal özel sektörden transfer ettiği teknokratları, o zamanki adıyla "Prensleri"yle, döviz fiyatları ve alım satımının serbest bırakılması gibi devrimsel iyileştirme projeleri arasına, toplu konut yapımını da koydu.Anadolu ve Emlak Kredi bankalarını İstanbul'da birleştirerek yepyeni logosuyla Emlak Bankası'nı kurdu.Geleneksel kalıpların kırılmasıyla sağlanan uygulama kolaylıklarıyla 3.5 yılda 18 değişik yerleşkede 180 bin konut hacimli projelere eşzamanlı girildi.Şimdi her biri birer kasaba büyüklüğündeki Ataşehir, Ataköy, Mavişehir gibi yerleşkelerin yanı sıra "Uydukent" kavramının ansiklopedik karşılığı Bahçeşehir, Konutkent, Sinanoba, Mimaroba, Elvankent, Gaziemir, Mutlukent, Bilkent gibi konut inşaatları pıtırak gibi topraktan fışkırdılar.. TOKİ, EmlakKonut ve Gayrimenkul Ortaklıkları EmlakBankası tarafından kuruldu..Bankanın "Altın çağ" genel müdür yardımcısı ve Emlak Konut Kurucu Genel müdürüydüm.Yaşayarak öğrendiklerime, bire bir deneyimlerime itimat ediniz. O gün yıllık konut açığı 400 bindi. 3.5 yıllık altın dönemde 180 bin konut bitirip teslim ettik.Oysa bugün nerdeyse o kadar elde kalmış stok konut var. Yani bugün ayni bankanın konut üretmesine değil, tüketmesine ihtiyaç var. Ters gibi geliyor değil mi?.Değil!.Şimdi Toplu Konut Efsanesi, elde biriken konut stokunu eritmek üzere geri dönüyor.İddialı konuşuyorum..Yeni dönemde, "Konut Pazarlama İhtisas Bankası" yetkileriyle donatılmış, küllerinden doğacakTek taşla çok kuş vurarak ekonomimiz üzerindeki yükü de hafifletir.