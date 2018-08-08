80'li yıllarda "Tecavüz Coşkun" diye bilinirdi Coşkun Gogen.. Hangi filmde tecavüz sahnesi varsa Coşkun oynardı, harika oynardı da ondan..

Onun bir diğer ünü de Galatasaray Amigoluğu idi. Ondan sonra bir daha sarı kırmızı tribünler öyle yönetilmedi.

Uzaktan hısım olurduk Coşkun'la..

Çok da sevişirdik. Gitti Antalya'ya yerleşti.

Unutuldu. Biz de görüşemez olduk.

Geçen hafta tatsız bir habere konu oldu.

Çok sevdiği kızı Dünya'yı kaybetmiş. Tabutu taşırken resmini gördüm. Öbür tarafta da Nuri Alço..

Gazetecilere "Bize 'Kötü' diyenler utansın" demiş, Coşkun..

Size kim "Kötü" dedi Coşkun.. İkiniz de övgüyle anılırsınız, lafınız geçti mi..

Siz ikiniz, Yeşilçam'ın en sevilen "Kötü adamları"ydınız, çünkü..

Kötü adamı, inandıracak kadar güzel oynamak ayrı, yaşamında kötü adam olmak çok ayrı!.

Başın sağolsun, Co!.